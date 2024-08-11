Hasan Arat, Gündem Olan Kablolu Kulaklığı İçin Esprili Cevap Verdi
Hasan Arat, Gündem Olan Kablolu Kulaklığı İçin Esprili Cevap Verdi
Beşiktaş kulüp başkanı Hasan Arat, Paris'te canlı yayın esnasında beIN Sports'ta kablolu kulaklığı ile yayına katılmış, bu görüntüden sonra kulaklığı ile ilgili sosyal medyada gündem olmuştu. Hasan Arat bu konuya dair esprili bir yanıt verdi.
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Hasan Arat, mütevazi ve sportif kişiliği ile taraflı tarafsız birçok kişi tarafından takdir ediliyor. Başkan Arat, yıllarca Türkiye adına olimpiyat komitelerinde yer almış, İcra Kurulu görevinde bulunmuştu.
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Hasan Arat, Paris 2024'ü yakından takip ediyor. Oyunları takip etmek için Paris'te yer alan Hasan Arat, sporcularımızın müsabakalarını da takip etmek için gayret gösteriyor.
beIN Sports canlı yayınında görüntüye kablolu kulaklığı ile gelen Hasan Arat'ın kulaklığı sosyal medyada konuşulanlar arasına girmişti. Kablolu kulaklık kullanımına dair yapılan yorumlara Hasan Arat esprili ve kendi üslubunda bir yanıt verdi.
Hasan Arat: "Bluetoothsuz kulaklığı kullanma nedenim çok basit. Kablolu kulaklık bana güven veriyor. Düştüğü zaman kaybetme ihtimaliniz yok. Buna dair yapılan yorumlar, espriler çok güzel, çok samimi. Ben buraya paralı bir başkan olarak gelmedim. Beşiktaş'ın içinden yetişmiş sporcu bir başkan olarak geldim" yanıtını verdi.
Hasan Arat'a destekler de gecikmedi
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Temkinli olmakta fayda var
"Garantici başkan"
Hasan Arat'ın kablolu kulaklık tercihine destek sürüyor
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