Hasan Arat, Gündem Olan Kablolu Kulaklığı İçin Esprili Cevap Verdi

Beşiktaş kulüp başkanı Hasan Arat, Paris'te canlı yayın esnasında beIN Sports'ta kablolu kulaklığı ile yayına katılmış, bu görüntüden sonra kulaklığı ile ilgili sosyal medyada gündem olmuştu. Hasan Arat bu konuya dair esprili bir yanıt verdi.