Afgan Break Dansçı "Afgan Kadınlara Özgürlük" Yazan Pelerin İçin Olimpiyat Oyunları'ndan Diskalifiye Edildi
Afgan Break Dansçı "Afgan Kadınlara Özgürlük" Yazan Pelerin İçin Olimpiyat Oyunları'ndan Diskalifiye Edildi
Afgan break dansçı Manizha Talash, 9 Ağustos Cuma günü India Sardjoe'ya karşı oynadığı ön eleme karşılaşmasında 'Afgan kadınlarına özgürlük' (Free Afghan Women) yazılı bir pelerin giymesi nedeniyle Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'ndan diskalifiye edildi.
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Paris'te Olimpiyat Açılış Töreni'nde gerçekleşen şov büyük bir yankı uyandırmıştı. Politik unsurların olduğu seremoni için özellikle Avrupa'dan güçlü bir destek de gelmişti. Ancak yaşanan bir olay Olimpiyat Komitesi'nin tutumunu bir kez daha sorgulattı.
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Sosyal medyada "b-girl Talash" olarak tanınan Manizha Talash, 2021'de Taliban'ın Afganistan'da iktidara gelmesiyle Kabil'den kaçıp İspanya'ya sığınmıştı. Mayıs ayında Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin kararıyla Paris 2024 Olimpiyatları'na Mülteci Olimpiyat Takımı'nda yer alarak katılmaya hak kazandı.
Dünya Dans Sporları Federasyonu (WDSF), yayımladığı açıklamada, Talash'ın "ön eleme mücadelesi sırasında kıyafetinde bulunan siyasi bir slogan nedeniyle diskalifiye edildiğini" duyurdu. Siyasi slogan olarak tanımlanan yazı ise "Afgan Kadınlara Özgürlük" yazısıydı. Afgan dansçı rakibine elenmiş zaten yarışmaya devam edemiyordu ancak sembolik de olsa alınan bu karar Olimpiyat Komitesi'nin tutumuna karşı öfke uyandırdı.
2016'da İngiltere'de 12 yaşındaki bir kıza tecavüz etmekten suçlu bulunan Hollandalı plaj voleybolcusu Steven Van de Velde'nin yer aldığı olimpiyatta böylesine evrensel bir mesajın verilmesinin diskalifiye sebebi olması sosyal medya kullanıcıları içinde de büyük tepkiye sebep oldu.
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