Paris 2024'ü Unutulmaz Karelerle Uğurluyoruz

Paris 2024'ü uğurlarken hafızamızda birçok görüntü var. Vedalar, rekorlar, gözyaşları, sevinçler, sanatsal sekanslar... Her biri geriye dönüp yıllar sonra baktığımızda bize 2024 yılının bir temmuz ya da ağustos gününü hatırlatacak. O karelerden hem sporcularımızın unutulmaz anlarını hem de olimpiyatın diğer renklerini derledik.