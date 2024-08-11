Paris 2024'ü Unutulmaz Karelerle Uğurluyoruz
Paris 2024'ü Unutulmaz Karelerle Uğurluyoruz
Paris 2024'ü uğurlarken hafızamızda birçok görüntü var. Vedalar, rekorlar, gözyaşları, sevinçler, sanatsal sekanslar... Her biri geriye dönüp yıllar sonra baktığımızda bize 2024 yılının bir temmuz ya da ağustos gününü hatırlatacak. O karelerden hem sporcularımızın unutulmaz anlarını hem de olimpiyatın diğer renklerini derledik.
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Bizlere yaptıkları işleri çok kolay gösteren Okçuluk takımımız
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Noah Lyles... Birkaç saniye önce üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Covidli olarak katıldığı yarışta gücünün tükendiği an...
"Bir fotoğrafa ne kadar uzun bakılabilecekse..." baktığımız o an. Kaptanın göremediğimiz çaresiz bakışları...
Artistik cimnastik kadınlar denge aletinin finallerinde Çinli Yaqin Zhou gümüş madalya alırken tarihe geçecek o bakışı. Bir saniye sonra sporcu arkadaşları ile aynı pozu verecek...
Bu karede beş olimpiyat üst üste beş altın madalya var. Küba'nın gururu Mijaín López Núñez...
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Erkekler 100 metre finalinde birinciyi belirlemek hiç kolay olmadı
Remco Evenepoel, birkaç dakika önce bisikleti arızalandı. En önde götürdüğü yarışta kaybettiği avantaja rağmen ipi göğüsledi ve duble rekorla tarihe geçti, Eyfel'in önünde pozunu verdi.
Güreşte bize tarihi başarılar yaşatan, her olimpiyatta madalya umudumuz Taha Akgül, bronz madalyayı kazanıyor ve emekliliğin ilan etmek için ayakkabı bağlarını çözüyor. Birazdan ayakkabılarını mindere bırakacak ve seyircileri selamlayacak...
Tarihe geçecek bir fenomene dönüşeceğinden habersiz...
Sırıkla atlamayı, pozlarıyla sanata çeviren isim Ersu Şaşma...
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Ve sırıkla atlamada bir dünya şampiyonu... Kendi rekorunu kırması için tüm dünya birleşti, o da zaferini Yusuf Dikeç'e selam çakarak kutladı
Bireysel Ritmik Jimnastikçi Sofia Raffaeli'nin hareket esnasında yakalanmış bronz madalya öncesi tarihi bir kare
Sofia Raffaeli
Polonyalı kanocu Dorota Borowska doğa ile baş başa madalya mücadelesinde
Artistik Jimnastik için olimpiyat tarihine geçecek bir kare
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Decathlon yarışçısı Lindon Victor atlayışını yaptıktan sonra oluşturduğu görüntü
Anastasia Bayandina ve Romane Lunel...
LeBron James ve Steph Curry... Kafa kafaya verdiler ABD'yi bir kez daha şampiyon yaptılar
Sergio Camello, Fransa'ya 5. golü atıp İspanya'ya altın madalya getiriyor
Olimpiyatın en tartışmalı branşlarından kaykay...
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Ve sonuncu kare yine ritmik jimnastikten...
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