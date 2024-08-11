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Paris 2024'ü Unutulmaz Karelerle Uğurluyoruz

Paris 2024'ü Unutulmaz Karelerle Uğurluyoruz

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 14:22

Paris 2024'ü uğurlarken hafızamızda birçok görüntü var. Vedalar, rekorlar, gözyaşları, sevinçler, sanatsal sekanslar... Her biri geriye dönüp yıllar sonra baktığımızda bize 2024 yılının bir temmuz ya da ağustos gününü hatırlatacak. O karelerden hem sporcularımızın unutulmaz anlarını hem de olimpiyatın diğer renklerini derledik.

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