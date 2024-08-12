Paris'ten Altın Madalyasız Dönüyoruz, Bakan Bak Sorumluluğu Federasyonlara Bıraktı
Paris'ten Altın Madalyasız Dönüyoruz, Bakan Bak Sorumluluğu Federasyonlara Bıraktı
Paris Oyunları'nı 64.sırada ve altın madalya almadan tamamladık. Bu duruma oluşan tepkilerin odağında olan isim Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak olurken, Bak federasyonlara hesap soracağını söyledi.
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Paris'ten 3 gümüş, 5 bronz madalya ile dönüyoruz. 1984 Los Angeles Oyunları'ndan sonra ilk kez altın madalya sevinci yaşayamadık. Spor politikaları yoğun bir şekilde eleştirilirken Osman Aşkın Bak da bu eleştirilerden nasibini aldı. Özellikle sosyal medyada Bak için istifa çağrıları yapılıyor.
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Sporculara teşekkür eden Osman Aşkın Bak, "Burada madalya alan, madalyaya yaklaşan ve özellikle ilklere imza atan sporcularımız oldu. Bazı sonuçlar bizi gelecek adına umutlandırırken bazı sonuçlar da önemli mesajlar verdi." dedi.
Devlet olarak her türlü imkanı verdiklerini söyleyen Bak, "Devlet, imkan sağlar. Biz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; spor federasyonlarımıza en üst düzey imkanları sunduk. Sağladığımız bu imkanlar, dünyanın pek çok ülkesinde yok." açıklaması yaptı.
Sağladıkları desteğin uluslararası kamuoyunda da takdir edildiğini söyelyen Osman Aşkın Bak, "Bunu sadece biz değil uluslararası tüm spor kamuoyu söylüyor. Buna rağmen; bu imkanları doğru ve verimli kullanamayan federasyonlar bunun hesabını verecektir.” açıklaması yaptı.
Madalya sayısında beklentinin altında kalındığını kabul eden Bak, Her şeyi madalya olarak düşünmemek lazım. Ancak altın madalya çıkmadı, toplamda aldığımız 8 madalya da bizim beklentimizin altında. Burada ciddi bir seyirci baskısı ve ilgisi vardı. Salonların dolu olması, sporcuların bazılarını etkilemiş olabilir. Bunların hepsinden ders çıkaracağız. " dedi.
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