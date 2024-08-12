Volkan Demirel, Tümer Metin'in Neden Fenerbahçe'ye Geldiğini Açıkladı
Volkan Demirel, Tümer Metin'in Neden Fenerbahçe'ye Geldiğini Açıkladı
Tümer Metin ve Volkan Demirel, Fenerbahçe ve Milli Takımın ardından bir kez daha bir araya geldi. İki isim artık aynı kanal için futbol yorumculuğu koltuğuna oturuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Samsunspor'dan geldiği Beşiktaş'ta yıldızı parlayan ve takım kaptanlarından olan Tümer Metin, sürpriz bir kararla Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. O dönemin en çok konuşulan transferlerinden biri olan bu transferin etkileri halen sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tümer Metin, yorumcu olarak kariyerine devam ederken dün gece futbolculuk günlerine dair Volkan Demirel'le samimi bir sohbete imza attı.
"İnönü deplasmanı zordur" diyen Tümer Metin'e Volkan Demirel cevap olarak "benim en sevdiğim deplasman hep İnönü oldu" cevabını verdi. Tümer Metin ise "benim en sevdiğim deplasman Kadıköy'dü" diye yanıtladı.
Volkan Demirel eski takım arkadaşına yaptığı transferi hatırlatarak "Zaten o yüzden Fenerbahçe'ye geldin" diyerek takıldı.
Tümer Metin, iki takımda da birer Süper Lig ve Türkiye Kupası kazanarak iki kulübün tarihinde de yer etti. Beşiktaşlı olarak kendini tanımlayan Tümer Metin, son olarak Beşiktaş taraftarına da barışma çağrısı yapmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın