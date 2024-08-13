Süper Lig'de İlk Hafta Gol İzlemekte Zorlandık
Süper Lig'de İlk Hafta Gol İzlemekte Zorlandık
Süper Lig hasreti sona erdi ancak ilk hafta oynanan maçlardaki tempo ve izlenen gol sayısı gelecek haftalar için endişe yarattı.
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Süper Lig'de sezon Galatasaray-Hatayspor maçı ile açıldı. Uzun süren hasretin ardından kavuştuğumuz Süper Lig ilk hafta saha zeminleri, oyun kalitesi, gol sayısı ile adeta hayal kırıklığı yarattı.
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Süper Lig'de ilk hafta maçlarında atılan toplan gol sayısı 16 oldu. 9 lig maçının oynandığı haftada gol ortalaması ise 1.77'de kaldı.
1.77 ortalama ve gol sayısı son sezonların gerisinde kaldı. Geçtiğimiz sezon on lig maçı oynanan haftada ilk hafta 25 gol izledik. Bu sayı 2.5 gol ortalamasına işaret ediyor. 2022-23 sezonunun ilk haftasında 9 maçta atılan 27 gol ise 3 gol ortalaması ile öne çıkıyor.
2021-22 sezonunda 10 lig maçında 26 golle 2.6 gol ortalaması, 2020-21 sezonunda 10 lig maçında 30 golle 3 gol ortalaması yakalandı. 2019-20 sezonunda atılan 19 gol ortalama olarak en yakın olsa da o dahi bu sezonun üzerinde bir gol sayısı olarak göze çarptı.
Bu sezonun ilk haftasındaki en gollü maç Konyaspor'un deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 yendiği maç oldu.
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İlk hafta Sivasspor-Trabzonspor ve Antalyaspor-Göztepe maçları 0-0 sona ererken bu dört takım haricinde Adana Demirspor, Samsunspor ve Bodrum FK da gol sevinci yaşayamadı.
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