Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Damga Vuran Türk Sporcular!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Damga Vuran Türk Sporcular!
Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda 100 sporcu ile 18 branşta madalya mücadelesi veren Türkiye, beklenen başarıyı sergileyemedi. Ay-yıldızlılar, dev organizasyon da 3'ü gümüş, 5'i bronz olmak üzere toplamda 8 madalya kazandı. İşte madalya kazanan sporcularımız ve çok konuşulan olaylar. 👇
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1. Yusuf Dikeç
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2. Kuzey Tunçelli
3. Buse Tosun Çavuşoğlu
4. Esra Yıldız Kahraman
5. Buse Naz Çakıroğlu
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6. Taha Akgül
7. Ersu Şaşma
8. Hatice Akbaş
9. Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış
10. Nafia Kuş Aydın
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