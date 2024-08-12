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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Damga Vuran Türk Sporcular!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Damga Vuran Türk Sporcular!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
12.08.2024 - 21:58

Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda 100 sporcu ile 18 branşta madalya mücadelesi veren Türkiye, beklenen başarıyı sergileyemedi. Ay-yıldızlılar, dev organizasyon da 3'ü gümüş, 5'i bronz olmak üzere toplamda 8 madalya kazandı. İşte madalya kazanan sporcularımız ve çok konuşulan olaylar. 👇

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1. Yusuf Dikeç

1. Yusuf Dikeç

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı, tarzıyla dev organizasyonun tarihine geçti.

2. Kuzey Tunçelli

2. Kuzey Tunçelli

Milli yüzücü, 1500 metre serbest stilde finalinde sahne aldı. Dünya gençler rekoru kırarak 5. oldu.

3. Buse Tosun Çavuşoğlu

3. Buse Tosun Çavuşoğlu

Milli güreşçi, 68 kiloda bronz madalya kazanarak üçüncülük elde etti.

4. Esra Yıldız Kahraman

4. Esra Yıldız Kahraman

Milli boksör, yarı finalde Tayvanlı Lin Yu Ting'e kaybederek bronz madalya kazandı. Kahraman, karşılaşmanın ardından 'X' işareti yaptı. Lin Yu Ting hakkında cinsiyet tartışmaları vardı.

5. Buse Naz Çakıroğlu

5. Buse Naz Çakıroğlu

Bir önceki olimpiyatları ikincilikle noktalayan 28 yaşındaki sporcumuz, kadınlar 50 kiloda yine gümüş madalyanın sahibi oldu.

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6. Taha Akgül

6. Taha Akgül

Milli güreşçi, erkekler 125 kilo serbest stilde  bronz madalya elde etti. Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda altın, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Taha Akgül, Paris'te üçüncü olimpiyat madalyasına ulaştı.

7. Ersu Şaşma

7. Ersu Şaşma

Milli atlet sırıkla atlama finallerinde 5. oldu. Şaşma'nın havadayken kameralara verdiği Yusuf Dikeç pozu büyük ses getirdi.

8. Hatice Akbaş

8. Hatice Akbaş

Boksta 54 kilo final müsabakasına çıkan Hatice Akbaş, olimpiyat ikincisi olarak adını tarihe yazdırdı.

9. Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış

9. Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış

Klasik Yay Erkek Milli Takımmız üçüncülük maçında Çin'i mağlup ederek bronz madalyaya uzandı.

10. Nafia Kuş Aydın

10. Nafia Kuş Aydın
cdnuploads.aa.com.tr

Milli tekvandocu, kadınlar +67 kiloda üçüncü olarak Türkiye'ye son bronz madalyayı getiren isim oldu.

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