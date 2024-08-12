Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Damga Vuran Türk Sporcular!

Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda 100 sporcu ile 18 branşta madalya mücadelesi veren Türkiye, beklenen başarıyı sergileyemedi. Ay-yıldızlılar, dev organizasyon da 3'ü gümüş, 5'i bronz olmak üzere toplamda 8 madalya kazandı. İşte madalya kazanan sporcularımız ve çok konuşulan olaylar. 👇