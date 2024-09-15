Galatasaray'dan Werder Bremen'e Giden Köhn Skor Katkısı Yapmaya Devam Ediyor
Galatasaray'dan Werder Bremen'e Giden Köhn Skor Katkısı Yapmaya Devam Ediyor
Galatasaray'ın Werder Bremen'e kiraladığı Köhn ilk resmi maçında golle tanıştı. Takımına galibiyeti getiren Köhn'ün performansı sosyal medyada en çok konuşulan konulardan olmayı başardı.
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Galatasaray'ın son dönem transferlerinden "tutmayan" isimler arasında gözüken Derrick Köhn, Almanya'ya dönmüştü.
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Werder Bremen'de kiralık olarak forma giyen Köhn'ün milli arada çıktığı ilk hazırlık maçındaki asisti epey konuşulmuştu.
Köhn bu kez de resmi bir maçta skora katkı yapmayı başardı. 25 yaşındaki oyuncu 1-1 devam eden maçta Mainz'e karşı 67. dakikada oyuna girdi.
Werder Bremen'in on kişi devam ettiği maçta Köhn, oyuna girdikten iki dakika sonra takımını 2-1 öne geçiren golü attı. Köhn'ün golü aynı zamanda Werder Bremen'in galibiyet golü oldu.
Derrick Köhn'ün galibiyeti getiren golü:
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