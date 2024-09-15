Ümit Özat, Galatasaray'ın Forveti Victor Osimhen'in Maskesini Eleştirdi: "Ninja Kaplumbağa mısın Sen?"
Ümit Özat, Galatasaray'ın Forveti Victor Osimhen'in Maskesini Eleştirdi: "Ninja Kaplumbağa mısın Sen?"
Çaykur Rizespor karşısında ilk maçına çıkan Victor Osimhen'e Ümit Özat'tan ilginç bir eleştiri geldi.
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Victor Osimhen maç içinde Rizespor forması giyen Alikulov ile çarpışmış ve Özbek oyuncu oyuna devam edememişti.
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Beyin sarsıntısı şüphesiyle hastaneye kaldırılan Alikulov'un sakatlığına Osimhen'in maskesinin ekstra bir etki etmiş olabileceği iddia edilmişti.
Bu iddia üzerine Ümit Özat da Osimhen'i eleştiren açıklamalarda bulundu. "Sağlık problemi" de olmadığını öğrenen Özat "böyle simge olmaz" dedi.
Ümit Özat, Osimhen'e hitaben "Ninja kaplumbağa mısın sen?" derken; takmış olduğu maskenin rakipler için de tehlike yaratabileceğini söyledi.
Ümit Özat'ın Osimhen'in maskesiyle ilgili açıklaması:
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petr cech te yıllarca maske taktı. adamın daha önce kafatası kırılmış normal değil mi koruma ile oynaması?
adam ömür boyunca kırık kafa ile oynadı ve osiminini tamamen iyileşmiş bildiğim kadar takması kendi acisindan da riskli ...
ama o milli takimin ve Chelsea nin en önemli kalecisi degilmiydi.Ayrica doktorlar her meç veya antrenman da takması için rapor bile verdiler hemde ömür boyun... Devamını Gör
Senelerca aziz abim başkan olacak diye ali koç haterlığı yaptı. fb taraftarı ile kanlı bıçaklı oldu. Trolleri ile birbirlerine bel altı falan girdiler. Sonr... Devamını Gör