Haftanın Maçında Kazanan Çıkmadı: Beşiktaş, Trabzonspor Deplasmanından 1 Puanla Dönüyor
Haftanın Maçında Kazanan Çıkmadı: Beşiktaş, Trabzonspor Deplasmanından 1 Puanla Dönüyor
Haftanın en kritik maçında Trabzonspor evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor'un uzun süre on kişi götürdüğü maçta heyecan bir an olsun azalmadı.
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Formda gelen Beşiktaş, yeni hocasıyla ilk maçına çıkan Trabzonspor'a diş geçiremedi.
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13. dakikada Visca'nın kırmızı kart görmesiyle on kişi kalan Trabzonspor kartın etkisini üzerinden çabuk attı.
Okay Yokuşlu ile öne geçen Karadeniz fırtınası ilk yarıda baskı yemesine rağmen maçta dengeli bir profil çizdi.
Baskısını artıran Beşiktaş pas oyunuyla golü Gedson Fernandes'in ayağından buldu. 39.dakikada gelen eşitlik golü aynı zamanda maçın son golü oldu.
Trabzonspor taraftarı 1-1 biten maç öncesi tribünlerde Şenol Güneş ile ilgili koreografi hazırladı.
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Diyarbakır'da vahşice katledilen Narin'i de unutmayan Trabzonspor taraftarı, minik Narin için de özel bir pankart hazırladı.
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