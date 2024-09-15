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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Okan Buruk ve Halil Umut Meler Yorumu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Okan Buruk ve Halil Umut Meler Yorumu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
15.09.2024 - 21:32

Maç önü röportajında Galatasaray'ın kart görmemesini eleştiren Mourinho, maç sonunda da Okan Buruk ve Halil Umut Meler'in arkadaşlığına değindi.

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Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-0 yendiği maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-0 yendiği maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Sık sık Galatasaray'a karşı hakemlerin kart göstermediğini savunan Mourinho, yine benzer konulara değindi. Bu kez Halil Umut Meler de hedefindeydi.

Sık sık Galatasaray'a karşı hakemlerin kart göstermediğini savunan Mourinho, yine benzer konulara değindi. Bu kez Halil Umut Meler de hedefindeydi.

"Meslektaşım Okan'ın bu hakemle yakın arkadaş olduğunu bilmiyordum, şimdi öğrendim" diyen Mourinho, "Dürüst olduğu müddetçe sorun yok" dedi.

"Meslektaşım Okan'ın bu hakemle yakın arkadaş olduğunu bilmiyordum, şimdi öğrendim" diyen Mourinho, "Dürüst olduğu müddetçe sorun yok" dedi.

Mourinho, "İsterse başkanlarla, isterse gazetecilerle, isterse futbolcularla arkadaş olabilirler. Performansıyla dürüst ve bağımsız olduğunu gösterdiği sürece benim için problem yok" açıklamasını yaptı.

Mourinho, "İsterse başkanlarla, isterse gazetecilerle, isterse futbolcularla arkadaş olabilirler. Performansıyla dürüst ve bağımsız olduğunu gösterdiği sürece benim için problem yok" açıklamasını yaptı.

Derbinin sorulması üzerine de Portekizli teknik adam "Dün yapacak bir işim yoktu, yatağımdaydım ve rakibin oynadığı maçı izledim. İyi oynadılar, kolay bir galibiyet aldılar. Şu anda derbiyle ilgili düşünmeye başlamadım" dedi.

Derbinin sorulması üzerine de Portekizli teknik adam "Dün yapacak bir işim yoktu, yatağımdaydım ve rakibin oynadığı maçı izledim. İyi oynadılar, kolay bir galibiyet aldılar. Şu anda derbiyle ilgili düşünmeye başlamadım" dedi.

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