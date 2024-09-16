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Türkiye'ye İşgalci Göndermesi Yaptılar: Panathinaikos Taraftarından Maccabi Maçında Çirkin Pankart

Türkiye'ye İşgalci Göndermesi Yaptılar: Panathinaikos Taraftarından Maccabi Maçında Çirkin Pankart

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
17.09.2024 - 01:20

Panathinaikos ve Maccabi, Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Ancak maçın önüne, Yunan taraftarlarının açtığı kışkırtıcı bir pankart geçti.

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Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan ekibi Pana, hazırlık maçında Maccabi ile karşı karşıya geldi.

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan ekibi Pana, hazırlık maçında Maccabi ile karşı karşıya geldi.

Panathinaikos taraftarı, mücadelenin son çeyreğinde "Türklerden Kanlı Kıbrıs İşgali" yazan bir pankart açtı.

Panathinaikos taraftarı, mücadelenin son çeyreğinde "Türklerden Kanlı Kıbrıs İşgali" yazan bir pankart açtı.

A Spor spikeri Ömer Saraç, pankart açıldıktan sonra yaşananları şöyle anlattı: "Ergin Hoca, sahaya giriyor ve hakemlere ‘Beni oyundan at’ diye işaret yapıyor."

A Spor spikeri Ömer Saraç, pankart açıldıktan sonra yaşananları şöyle anlattı: "Ergin Hoca, sahaya giriyor ve hakemlere ‘Beni oyundan at’ diye işaret yapıyor."

İşte o anlar 👇

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