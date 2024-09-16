Türkiye'ye İşgalci Göndermesi Yaptılar: Panathinaikos Taraftarından Maccabi Maçında Çirkin Pankart
Türkiye'ye İşgalci Göndermesi Yaptılar: Panathinaikos Taraftarından Maccabi Maçında Çirkin Pankart
Panathinaikos ve Maccabi, Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Ancak maçın önüne, Yunan taraftarlarının açtığı kışkırtıcı bir pankart geçti.
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Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan ekibi Pana, hazırlık maçında Maccabi ile karşı karşıya geldi.
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Panathinaikos taraftarı, mücadelenin son çeyreğinde "Türklerden Kanlı Kıbrıs İşgali" yazan bir pankart açtı.
A Spor spikeri Ömer Saraç, pankart açıldıktan sonra yaşananları şöyle anlattı: "Ergin Hoca, sahaya giriyor ve hakemlere ‘Beni oyundan at’ diye işaret yapıyor."
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