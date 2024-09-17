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Ergin Ataman'ı Çıldırtan 'İşgal' Pankartı İçin Ataman'dan Açıklama: "Spor Salonları Siyasetin Yeri Değil"

Ergin Ataman'ı Çıldırtan 'İşgal' Pankartı İçin Ataman'dan Açıklama: "Spor Salonları Siyasetin Yeri Değil"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
17.09.2024 - 10:39 Son Güncelleme: 17.09.2024 - 11:17

Panathinaikos ve Maccabi Tel Aviv takımları arasında Güney Kıbrıs'ta oynanan maçta açılan pankart krize neden olmuştu. Ergin Ataman'ın hakeme giderek 'beni oyundan at' dediği pankart olayının ardından Ataman'dan bugün açıklama geldi.

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Ergin Ataman ile Avrupa'da özlediği başarıları yakalayan Panathinaikos'ta maçta açılan bir pankart krize neden oldu. Maccabi maçının son çeyreğinde Türkiye'yi "işgalci" olarak nitelendiren pankart Ataman'ı çıldırttı.

Ergin Ataman ile Avrupa'da özlediği başarıları yakalayan Panathinaikos'ta maçta açılan bir pankart krize neden oldu. Maccabi maçının son çeyreğinde Türkiye'yi "işgalci" olarak nitelendiren pankart Ataman'ı çıldırttı.

Detaylar bu haberimizde:

Ataman oyundan atılmak için hakemle görüşmüş, tribünlerde ise tecrübeli antrenöre tepkiler olmuştu. Ataman bugün konuyla ilgili önemli bir açıklamaya imza attı.

Ataman oyundan atılmak için hakemle görüşmüş, tribünlerde ise tecrübeli antrenöre tepkiler olmuştu. Ataman bugün konuyla ilgili önemli bir açıklamaya imza attı.

Ataman, bu hazırlık turnuvasını barış ve dostluğa katkı yapması için kabul ettiğini söyleyerek şu sözleri söyledi:

Ataman, bu hazırlık turnuvasını barış ve dostluğa katkı yapması için kabul ettiğini söyleyerek şu sözleri söyledi:

'Ben Ergin Ataman, Panathinaikos kulübünün geçen sezon yaşadığı 'efsanevi' başarılardaki başantrenörü olarak takımımın burada oynayacağı turnuvayı, 'dostluk ve barışa' katkı yapacağını düşündüğüm için çok destekledim ve buraya çok güzel duygularla geldim.'

Havalimanından itibaren misafirperverlikle ağırlandıklarını ve karşılandıklarını söyleyen Ataman salonda açılan pankartı misafirperverliğe yakıştıramadığını söyledi:

Havalimanından itibaren misafirperverlikle ağırlandıklarını ve karşılandıklarını söyleyen Ataman salonda açılan pankartı misafirperverliğe yakıştıramadığını söyledi:

'İlk gün havaalanında çok güzel karşılandık. İnsanların gözündeki gerçek sevgi beni çok mutlu etti. Otelde düzenlediğimiz imza gününde yüzlerce basketbolseverle bir araya geldim. Bu dostluk ve barış ortamı hepimiz için çok umut vericiydi. Ama dün sporun ve dostluğun hakim olması gereken salonda, bir grup tarafından burada gördüğümüz misafirperverliğe yakıştıramadığım bir siyasi pankart açıldı. Ben de bu duruma dikkat çekmek için tepkimi en sert şekilde gösterdim.'

Panathinaikos taraftarlarına bir mesaj gönderen Ataman, bu durumun kendisine ilk günden beri sevgi gösteren kimsede duygu değişimine yol açmayacağını söyledi:

Panathinaikos taraftarlarına bir mesaj gönderen Ataman, bu durumun kendisine ilk günden beri sevgi gösteren kimsede duygu değişimine yol açmayacağını söyledi:

'Spor salonları siyasetin değil, dostluğun ve barışın yeridir. Bu pankartı açan insanların, ilk günden bu yana burada bana ve takımıma sevgi gösteren binlerce insanın duygularını etkilemeyeceğini biliyorum. Bizim onlarla aramızda her zaman çok özel bir sevgi olacak.'

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"Kazanan hep spor ve basketbol olacak" diyen Ataman sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Kazanan hep spor ve basketbol olacak" diyen Ataman sözlerini şu şekilde noktaladı:

'Yine aynı şekilde yaşanan ne olursa olsun, buradaki gerçek basketbolseverlere olan sevgim her zaman aynı kalacak. Çünkü bizi onlarla bir araya getiren en güçlü şey Basketbol sevgimiz. İnanıyorum ki kazanan hep spor ve dostluk olacak.'

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