Ergin Ataman'ı Çıldırtan 'İşgal' Pankartı İçin Ataman'dan Açıklama: "Spor Salonları Siyasetin Yeri Değil"
Ergin Ataman'ı Çıldırtan 'İşgal' Pankartı İçin Ataman'dan Açıklama: "Spor Salonları Siyasetin Yeri Değil"
Panathinaikos ve Maccabi Tel Aviv takımları arasında Güney Kıbrıs'ta oynanan maçta açılan pankart krize neden olmuştu. Ergin Ataman'ın hakeme giderek 'beni oyundan at' dediği pankart olayının ardından Ataman'dan bugün açıklama geldi.
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Ergin Ataman ile Avrupa'da özlediği başarıları yakalayan Panathinaikos'ta maçta açılan bir pankart krize neden oldu. Maccabi maçının son çeyreğinde Türkiye'yi "işgalci" olarak nitelendiren pankart Ataman'ı çıldırttı.
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Ataman oyundan atılmak için hakemle görüşmüş, tribünlerde ise tecrübeli antrenöre tepkiler olmuştu. Ataman bugün konuyla ilgili önemli bir açıklamaya imza attı.
Ataman, bu hazırlık turnuvasını barış ve dostluğa katkı yapması için kabul ettiğini söyleyerek şu sözleri söyledi:
Havalimanından itibaren misafirperverlikle ağırlandıklarını ve karşılandıklarını söyleyen Ataman salonda açılan pankartı misafirperverliğe yakıştıramadığını söyledi:
Panathinaikos taraftarlarına bir mesaj gönderen Ataman, bu durumun kendisine ilk günden beri sevgi gösteren kimsede duygu değişimine yol açmayacağını söyledi:
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"Kazanan hep spor ve basketbol olacak" diyen Ataman sözlerini şu şekilde noktaladı:
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