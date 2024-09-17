Galatasaray'ın Transfer Listesinde Olan Rabiot, Marsilya'ya İmza Attı
Galatasaray'ın Transfer Listesinde Olan Rabiot, Marsilya'ya İmza Attı
Galatasaray'ın uzun süre transferi için çabaladığı ancak menajeri olan annesi tarafından sunulan şartlarla transferi zora giren Rabiot, nihayet bir kulübe imza attı.
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Galatasaray'ın transfer döneminde en çok istediği isimlerden biri Rabiot'ydu. Fransız oyuncu için tüm şartları zorlayan Galatasaray bir türlü mutlu sona ulaşamamıştı.
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Bir ara Fenerbahçe'nin de devreye girdiği iddia edilen transferde en önemli sorun Rabiot'nun menajeri olan annesiydi.
Rabiot'nun durumu öyle içinden çıkılamaz hale geldi ki Fransa Milli Takım teknik direktörü Didier Deschamps, Rabiot için "durumu utanç verici" demişti.
Ve Rabiot nihayet bir takım bulabilidi. Fransa'nın Marsilya ekibi uzun uğraşlar sonucunda annesini ikna ettiği futbolcu ile sözleşme imzaladı.
Le10Sport'ta yer alan habere göre transfer için Marsilya cephesinde Mehdi Benatia yoğun çaba sarf etti. Annesinin isteklerini sözleşmeye bağlayacaklarını, her şartın yerine getirileceği gibi vaatler annesini ikna etti.
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Fransız basınında yer alan diğer haberlere göre Rabiot ve annesinin de daha önce pazarlıkta sundukları birçok şeyden vazgeçtikleri iddia edildi.
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