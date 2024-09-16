Görüş Bildir
Haberler
Spor
Yusuf Dikeç'e Bollywood'dan Reklam Teklifi Geldi

Yusuf Dikeç'e Bollywood'dan Reklam Teklifi Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
16.09.2024 - 15:00

Atış pozu ile ün kazanan Yusuf Dikeç'in pozu, dünyaca ünlü isimler tarafından verilmeye devam ederken, Yusfu Dikeç'le ilgili Hindistan'dan da sürpriz bir haber geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Paris Oyunları'nda atış stili ile dünyada büyük bir üne kavuşan Yusuf Dikeç çılgınlığı halen sosyal medyada kendini gösteriyor.

Paris Oyunları'nda atış stili ile dünyada büyük bir üne kavuşan Yusuf Dikeç çılgınlığı halen sosyal medyada kendini gösteriyor.

Elon Musk'tan Premier Lig yıldızlarına, sanatçılara ya da olimpiyat sporcularına kadar herkesin sahiplendiği hareket için Hindistan'dan Dikeç'e teklif geldi.

Elon Musk'tan Premier Lig yıldızlarına, sanatçılara ya da olimpiyat sporcularına kadar herkesin sahiplendiği hareket için Hindistan'dan Dikeç'e teklif geldi.

Bilindiği gibi Hindistan sinema sektörü Bollywood ismiyle anılıyor. Bollywood'un gündeminde bugünlerde Yusuf Dikeç var.

Bilindiği gibi Hindistan sinema sektörü Bollywood ismiyle anılıyor. Bollywood'un gündeminde bugünlerde Yusuf Dikeç var.

Bollywood, Yusuf Dikeç'e reklam filmi teklifinde bulundu. Henüz Dikeç teklifi yanıtlamazken, kabul etmesi halinde çekimler için Hindistan'a gideceği öğrenildi.

Bollywood, Yusuf Dikeç'e reklam filmi teklifinde bulundu. Henüz Dikeç teklifi yanıtlamazken, kabul etmesi halinde çekimler için Hindistan'a gideceği öğrenildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın