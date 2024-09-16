Yusuf Dikeç'e Bollywood'dan Reklam Teklifi Geldi
Yusuf Dikeç'e Bollywood'dan Reklam Teklifi Geldi
Atış pozu ile ün kazanan Yusuf Dikeç'in pozu, dünyaca ünlü isimler tarafından verilmeye devam ederken, Yusfu Dikeç'le ilgili Hindistan'dan da sürpriz bir haber geldi.
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Paris Oyunları'nda atış stili ile dünyada büyük bir üne kavuşan Yusuf Dikeç çılgınlığı halen sosyal medyada kendini gösteriyor.
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Elon Musk'tan Premier Lig yıldızlarına, sanatçılara ya da olimpiyat sporcularına kadar herkesin sahiplendiği hareket için Hindistan'dan Dikeç'e teklif geldi.
Bilindiği gibi Hindistan sinema sektörü Bollywood ismiyle anılıyor. Bollywood'un gündeminde bugünlerde Yusuf Dikeç var.
Bollywood, Yusuf Dikeç'e reklam filmi teklifinde bulundu. Henüz Dikeç teklifi yanıtlamazken, kabul etmesi halinde çekimler için Hindistan'a gideceği öğrenildi.
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