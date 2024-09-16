Beyin Tümörü Tedavisi Gören Spor Yazarı Ahmet Çakır Vefat Etti
Beyin Tümörü Tedavisi Gören Spor Yazarı Ahmet Çakır Vefat Etti
Bir süredir beyin tümörü tedavisi gören spor yazarı Ahmet Çakır, 72 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi TSYD duyurdu.
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ürkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Ahmet Çakır'ın vefat haberini, "Mesleğin örnek insanlarından spor yazarı, üyemiz Ahmet Çakır'ı kaybettik. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgi kısa sürede verilecektir. Allah rahmet eylesin." mesajıyla kamuoyuna duyurdu..
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Ahmet Çakır, 2022 yılında geçirdiği beyin ameliyatı sonrası tedavi süreci devam ediyordu.
Usta gazteci Ahmet Çakır, mesleki yaşantısında Günaydın, Hürgün, Hürriyet, Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Sabah-Fotomaç ve Radikal gazetelerinde çalışmıştı.
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