Beşiktaş'ın Yıldızı Rafa Silva'ya Yapılan Fauller Portekiz Basınında Konuşuldu
Beşiktaş'ın Yıldızı Rafa Silva'ya Yapılan Fauller Portekiz Basınında Konuşuldu
Rafa Silva, Süper Lig'de maruz kaldığı fauller gündem olmaya devam ediyor. Dün akşam Edin Visca'nın müdahalesi ile yerde kalan Rafa, maç sonunda da en çok konuşulan isimlerden oldu.
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Rafa Silva, tekniği ve hızıyla ligde fark yaratırken rakiplerinin de sert faullerine maruz kalıyor. Bu müdahaleler kimi zaman kartsız geçilirken, kimi zaman da kırmızı kartla sonuçlanıyor.
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Rafa Silva rakiplerine iki kez kırmızı kart aldırdı bu iki kart da VAR müdahalesi ile geldi. Antalyaspor maçında Güray sarı karttan kırmızıya dönerken, Trabzonspor maçında Visca kart görmemiş uyarı almıştı.
Maç sonunda Beşiktaş cephesinden Feyyaz Uçar, "Rafa Silva'ya yapılan sert fauller ne zaman bitecek? Bu adamın futbol hayatı sona ererse, biz ne yapacağız?" diye isyan etmişti.
Rafa Silva'ya yapılan fauller Portekiz'de de gündem oldu. Portekiz basınında A Bola, Rafa'nın maruz kaldığı şiddetli faullere dikkat çekti.
A Bola, Beşiktaş'ın Trabzonspor maçına yer verirken "Rafa Silva bir başka sert müdahaleye maruz kaldı" başlığıyla haberi yayınladı. Haberde ayrıca Rafa Silva'nın kariyerini tehlikeye atabilecek sert müdahalelere dikkat çekildi.
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