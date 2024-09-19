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Alışveriş Yapanlar Dikkat: 5 Liralık Alışverişe 600 Bin TL Ceza Ödeyebilirsiniz!

Alışveriş Yapanlar Dikkat: 5 Liralık Alışverişe 600 Bin TL Ceza Ödeyebilirsiniz!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
19.09.2024 - 11:17

Yapılan alışveriş karşılığında fiş veya faturasını almayan ya da vermeyene yönelik ağır cezalar gündemde. Dünya gazetesinden Mahmut Bülent Yıldırım bugünkü yazısında dikkat çeken bir ayrıntıya yer verdi. Buna göre 5 TL tutarında bir alışverişe bile 600 bin TL ceza ödeyebilirsiniz. Peki ceza almamak için alışveriş yapan vatandaşlar da işletmeler de nelere dikkat etmeli?

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Yapılan alışveriş karşılığında fiş veya fatura benzeri bir belge almak ve vermek zorunlu oldu. Bu belgelerden birini almayana bile ağır cezalar yolda. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu belgelerin düzenlenmemesi takdirde alıcı ve satıcıya Özel Usulsüzlük Cezası kesecek.

Yapılan alışveriş karşılığında fiş veya fatura benzeri bir belge almak ve vermek zorunlu oldu. Bu belgelerden birini almayana bile ağır cezalar yolda. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu belgelerin düzenlenmemesi takdirde alıcı ve satıcıya Özel Usulsüzlük Cezası kesecek.

Ayrıntılara bu haberimize tıklayarak ulaşabilirsiniz:

Dünya Gazetesi'nden Mahmut Bülent Yıldırım bugünkü yazısında 5 liralık alışverişe 600 bin TL ceza gelebileceğini yazarak uyarılarda bulundu.

Dünya Gazetesi'nden Mahmut Bülent Yıldırım bugünkü yazısında 5 liralık alışverişe 600 bin TL ceza gelebileceğini yazarak uyarılarda bulundu.

Kaynak

Buna göre düzenlenmesi gereken belgeleri düzenlenmemesi halinde bunları düzenlemek zorunda olanlara ağır yaptırımlar uygulanacak. Her belge için 10 bin lirada az olmamak üzere meblağ farkının yüzde 10'u oranın ceza kesilecek.

Buna göre düzenlenmesi gereken belgeleri düzenlenmemesi halinde bunları düzenlemek zorunda olanlara ağır yaptırımlar uygulanacak. Her belge için 10 bin lirada az olmamak üzere meblağ farkının yüzde 10'u oranın ceza kesilecek.

Peki 5 liralık alışverişe 600 bin TL ceza kesilmesi mümkün mü? Yıldırım, yazısında bu durumu şu örnekle anlatıyor:

Peki 5 liralık alışverişe 600 bin TL ceza kesilmesi mümkün mü? Yıldırım, yazısında bu durumu şu örnekle anlatıyor:

'Yapılan denetimde Market sahi­bi tarafından düzenlenmesi gereken 5-TL tutarında bir adet faturanın yerine vergi usul kanunda yer almayan bir belgenin dü­zenlendiği tespit edilmiştir. 

Alıcı tarafın­dan kendisine belge düzenlenmediğinin sü­resinde idareye bildirildiği ve söz konusu tespitin altıncı tespit olduğunu varsayalım. Mükellef adına altıncı tespit dolayısıyla ke­silmesi gereken ceza tutarı olan 100 bin lira­nın 6 katı olan 600 bin lira ceza kesilecektir.'

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