Alışveriş Yapanlar Dikkat: 5 Liralık Alışverişe 600 Bin TL Ceza Ödeyebilirsiniz!
Alışveriş Yapanlar Dikkat: 5 Liralık Alışverişe 600 Bin TL Ceza Ödeyebilirsiniz!
Yapılan alışveriş karşılığında fiş veya faturasını almayan ya da vermeyene yönelik ağır cezalar gündemde. Dünya gazetesinden Mahmut Bülent Yıldırım bugünkü yazısında dikkat çeken bir ayrıntıya yer verdi. Buna göre 5 TL tutarında bir alışverişe bile 600 bin TL ceza ödeyebilirsiniz. Peki ceza almamak için alışveriş yapan vatandaşlar da işletmeler de nelere dikkat etmeli?
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Yapılan alışveriş karşılığında fiş veya fatura benzeri bir belge almak ve vermek zorunlu oldu. Bu belgelerden birini almayana bile ağır cezalar yolda. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu belgelerin düzenlenmemesi takdirde alıcı ve satıcıya Özel Usulsüzlük Cezası kesecek.
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Dünya Gazetesi'nden Mahmut Bülent Yıldırım bugünkü yazısında 5 liralık alışverişe 600 bin TL ceza gelebileceğini yazarak uyarılarda bulundu.
Buna göre düzenlenmesi gereken belgeleri düzenlenmemesi halinde bunları düzenlemek zorunda olanlara ağır yaptırımlar uygulanacak. Her belge için 10 bin lirada az olmamak üzere meblağ farkının yüzde 10'u oranın ceza kesilecek.
Peki 5 liralık alışverişe 600 bin TL ceza kesilmesi mümkün mü? Yıldırım, yazısında bu durumu şu örnekle anlatıyor:
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