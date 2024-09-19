Alışveriş Yapanlar Dikkat: 5 Liralık Alışverişe 600 Bin TL Ceza Ödeyebilirsiniz!

Yapılan alışveriş karşılığında fiş veya faturasını almayan ya da vermeyene yönelik ağır cezalar gündemde. Dünya gazetesinden Mahmut Bülent Yıldırım bugünkü yazısında dikkat çeken bir ayrıntıya yer verdi. Buna göre 5 TL tutarında bir alışverişe bile 600 bin TL ceza ödeyebilirsiniz. Peki ceza almamak için alışveriş yapan vatandaşlar da işletmeler de nelere dikkat etmeli?