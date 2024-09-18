Piyasalarda Fed Belirsizliği: 18 Eylül' de Dolar, Euro ve Altın Fiyatları Nereye Gidiyor?

Piyasalar bugün de oldukça hareketli! BIST 100 ve BIST 30 endekslerinde yükseliş devam ederken, döviz ve altın fiyatlarındaki artış yatırımcıların dikkatini çekiyor. Dolar/TL ve Euro/TL’de yükseliş gözlemlenirken, altın fiyatlarında da küçük artışlar var. Özellikle Fed’in faiz kararları öncesinde piyasalar gergin ve yatırımcılar merakla gelişmeleri takip ediyor.

Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? Dolar ve Euro’nun bugünkü seyri ne yönde? İşte detaylar!