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Piyasalarda Fed Belirsizliği: 18 Eylül' de Dolar, Euro ve Altın Fiyatları Nereye Gidiyor?

etiket Piyasalarda Fed Belirsizliği: 18 Eylül' de Dolar, Euro ve Altın Fiyatları Nereye Gidiyor?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
18.09.2024 - 18:33

Piyasalar bugün de oldukça hareketli! BIST 100 ve BIST 30 endekslerinde yükseliş devam ederken, döviz ve altın fiyatlarındaki artış yatırımcıların dikkatini çekiyor. Dolar/TL ve Euro/TL’de yükseliş gözlemlenirken, altın fiyatlarında da küçük artışlar var. Özellikle Fed’in faiz kararları öncesinde piyasalar gergin ve yatırımcılar merakla gelişmeleri takip ediyor. 

Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? Dolar ve Euro’nun bugünkü seyri ne yönde? İşte detaylar!

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Piyasalar 18 Eylül itibarıyla hareketli bir gün geçiriyor.

Piyasalar 18 Eylül itibarıyla hareketli bir gün geçiriyor.

BIST 100 endeksi %0,15 artışla 9.772,91 puana yükselirken, yatırımcıların dikkatini çeken bir diğer endeks olan BIST 30 da yukarı yönlü bir ivme kazandı.

Döviz piyasasında ise Dolar/TL güne yükselişle başladı ve şu an 34,1120 seviyesinden işlem görmekte.

Döviz piyasasında ise Dolar/TL güne yükselişle başladı ve şu an 34,1120 seviyesinden işlem görmekte.

Doların dünkü kapanışı %0,1 artışla 34,0808’den olmuştu. Euro/TL de 37,9547 seviyesine yükselerek %0,17 artış kaydetti.

Euro/Dolar paritesi ise 1,1116 seviyesinde yatay bir seyir izliyor.

Küresel piyasalarda dikkatle izlenen altının ons fiyatı hafif bir yükselişle 2.571,21 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda dikkatle izlenen altının ons fiyatı hafif bir yükselişle 2.571,21 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Türkiye’de altın fiyatları da yatırımcıların ilgi odağı. Gram altın 2.822,45 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 4.525 TL’den alıcı buluyor.

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