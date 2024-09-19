Hollanda Merkez Bankası Başkanından Türkiye'ye "Acı İlaç" Önerisi

Knot, 'Türk ekonomisi zorlu bir süreçten geçiyor ancak büyüme oranı iyi görünüyor. Maalesef bazı dengesizlikler var ve bunların en büyüğü yüksek enflasyon' dedi. Buna karşılık olarak da 'acı verici bir ilaç' olarak tanımladığı ABD eski Merkez Bankası Başkanı Paul Volcker stili bir dezenflasyon politikasına başvurulmasını önerdi.

Knot'un sözleri şöyle:

'TCMB, dezenflasyon süreci için acı verici bir ilaç olarak ABD eski Merkez Bankası Başkanı Paul Volcker stili bir dezenflasyon politikasına başvurabilir. Ancak bana kalırsa banka doğru bir rotada ilerliyor. Bu yolda çok fazla kararlılık ve sabır gerekecek. Sonunda TCMB’nin başarılı olacağını düşünüyorum.”