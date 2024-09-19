Hollanda Merkez Bankası Başkanından Türkiye'ye "Acı İlaç" Önerisi
Hollanda Merkez Bankası Başkanından Türkiye'ye "Acı İlaç" Önerisi
Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot, CNBC-e'den Alara Akgün'e konuştu. Knot, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) adımlarını değerlendirdi. Knot, Türk ekonomisinin zorlu süreçten geçtiğini ve en büyük dengesizliğin enflasyon olduğunu belirterek 'sabır' ve 'acı ilaç' önerisinde bulundu.
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Hollanda Merkez Bankası Klaas Knot, TCMB'nin attığı adımları değerlendirdi. TCMB'nin doğru bir rotada ilerlediğini ifade eden Knot, ülkenin ekonomide zorlu bir süreçte geçtiğini dile getirdi.
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CNBC-e'den Alara Akgün'e konuşan Knot, tek haneli enflasyonun zaman alacağını söyledi. Knot, Türkiye'nin büyüme oranının iyi göründüğü ancak enflasyonda büyük dengesizlikler olduğunu ifade etti.
'Sabır, kararlılık ve acı ilaç' önerisi...
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