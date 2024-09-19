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Hollanda Merkez Bankası Başkanından Türkiye'ye "Acı İlaç" Önerisi

Hollanda Merkez Bankası Başkanından Türkiye'ye "Acı İlaç" Önerisi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
19.09.2024 - 15:28

Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot, CNBC-e'den Alara Akgün'e konuştu. Knot, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) adımlarını değerlendirdi. Knot, Türk ekonomisinin zorlu süreçten geçtiğini ve en büyük dengesizliğin enflasyon olduğunu belirterek 'sabır' ve 'acı ilaç' önerisinde bulundu.

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Hollanda Merkez Bankası Klaas Knot, TCMB'nin attığı adımları değerlendirdi. TCMB'nin doğru bir rotada ilerlediğini ifade eden Knot, ülkenin ekonomide zorlu bir süreçte geçtiğini dile getirdi.

Hollanda Merkez Bankası Klaas Knot, TCMB'nin attığı adımları değerlendirdi. TCMB'nin doğru bir rotada ilerlediğini ifade eden Knot, ülkenin ekonomide zorlu bir süreçte geçtiğini dile getirdi.

CNBC-e'den Alara Akgün'e konuşan Knot, tek haneli enflasyonun zaman alacağını söyledi. Knot, Türkiye'nin büyüme oranının iyi göründüğü ancak enflasyonda büyük dengesizlikler olduğunu ifade etti.

CNBC-e'den Alara Akgün'e konuşan Knot, tek haneli enflasyonun zaman alacağını söyledi. Knot, Türkiye'nin büyüme oranının iyi göründüğü ancak enflasyonda büyük dengesizlikler olduğunu ifade etti.

Kaynak

'Sabır, kararlılık ve acı ilaç' önerisi...

'Sabır, kararlılık ve acı ilaç' önerisi...

Knot, 'Türk ekonomisi zorlu bir süreçten geçiyor ancak büyüme oranı iyi görünüyor. Maalesef bazı dengesizlikler var ve bunların en büyüğü yüksek enflasyon' dedi. Buna karşılık olarak da 'acı verici bir ilaç' olarak tanımladığı ABD eski Merkez Bankası Başkanı Paul Volcker stili bir dezenflasyon politikasına başvurulmasını önerdi. 

Knot'un sözleri şöyle:

'TCMB, dezenflasyon süreci için acı verici bir ilaç olarak ABD eski Merkez Bankası Başkanı Paul Volcker stili bir dezenflasyon politikasına başvurabilir. Ancak bana kalırsa banka doğru bir rotada ilerliyor. Bu yolda çok fazla kararlılık ve sabır gerekecek. Sonunda TCMB’nin başarılı olacağını düşünüyorum.”

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