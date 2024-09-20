27 Eylül'de Yeni Dönem Başlıyor: İkinci El Araba Satışında 'Güvenli Ödeme Sistemi' Dönemi Geliyor
27 Eylül'de Yeni Dönem Başlıyor: İkinci El Araba Satışında 'Güvenli Ödeme Sistemi' Dönemi Geliyor
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/a...
Araç alım satımında yeni ödeme sisteminin devreye girmesine artık sayılı günler kaldı.
Peki Ticaret Bakanlığı’nın ikinci el araç satışında dolandırıcılık ve mağduriyetlerin önüne geçebilmek amacıyla başlatmaya hazırlandığı Güvenli Ödeme Sistemi hakkında neler biliyorsunuz? Güvenli Ödeme Sistemi Nasıl çalışıyor?
İşte 27 Eylül itibarıyla ikinci el araç satışında hayatımıza girecek olan Güvenli Ödeme Sistemi’nin tüm detayları…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ticaret Bakanlığı ikinci el araç satışında dolandırıcılık ve mağduriyetlerin önüne geçebilmek amacıyla yeni ödeme sistemini hayata geçiriyor. Peki Güvenli Ödeme Sistemi nasıl işleyecek? Standart bir araç satış işlemine göre farkı ne? Satış işlemi sırasında paranın güvenli hesapta yer alacağı belirtiliyor. Para nasıl tutulacak? Satıştan vazgeçilmesi veya bir olumsuzluk olması durumunda para alıcının hesabına geri mi yatırılacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı:
“Güvenli Ödeme Sistemi, 27 Ağustos tarihinde resmileşen ve otomotiv ticaretini düzenleyen motorlu taşıtların ticaretine dair yönetmelikle beraber otomobil satıcıları için yürürlüğe girmişti. Alınan karar otomobil satışı esnasında zaman zaman yaşanabilen dolandırıcılık teşebbüslerini tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.”
“Daha önce alıcı ve satıcı arasında anlık yapılan havale/EFT işlemlerinden farklı olarak ödenen tutar önce bankanın teminatı altında devir yapılana kadar bekletilecek. Bankaların neredeyse tamamı sisteme entegre olmuş durumda. Bu noktada henüz devir işlemi gerçekleştirilmeden satıcı kullandığı bankaya ait mobil ya da internet şubesinde bulunan güvenli ödeme menüsünden araç plakası, tutarı ve alıcının telefon numarasını yazarak işlemi başlatıyor.”
“Alıcı ve satıcının telefonuna gelen eş zamanlı referans numarasını alıcı kişi kendisine ait hesaptan güvenli ödeme başlığı altındaki referans numarası alanına girdiği takdirde ödeyeceği tutar ve araç bilgilerini görebiliyor. Akabinde alıcı işleme onay veriyor ve araç bedeli bankaya ait havuz hesabında teminat altında bekletiliyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Yaklaşık 10-15 dakika içinde her iki tarafa ödemenin teminat altına alındığına dair bir onay mesajı geldikten sonra satıcı araç devrini tamamen güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.”
“Devir işleminin gerçekleşmesini engelleyen bir olumsuzluk olduğu taktide ise havuzda bekleyen tutar 24 saat içinde alıcının hesabına geri iade ediliyor.”
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın