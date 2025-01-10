Gönlünü Bir Terapiste Kaptıran Oyuncu Şebnem Dönmez'den Aşk İtirafı!

Birçok popüler televizyon dizisinde severek izlediğimiz Şebnem Dönmez, uzun bir süredir aşk hayatından daha çok kariyerindeki başarılarıyla gündeme geliyordu. Aydın Hamza'nın haberine göre; Tarabya yürüyüşünde görüntülenen Dönmez, aşk hayatına dair samimi bir itirafta bulundu. Aşık olduğunu söyleyen güzel oyuncu, sevgilisinin bir terapist olduğunu da dile getirdi.