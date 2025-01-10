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Gönlünü Bir Terapiste Kaptıran Oyuncu Şebnem Dönmez'den Aşk İtirafı!

Gönlünü Bir Terapiste Kaptıran Oyuncu Şebnem Dönmez'den Aşk İtirafı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
10.01.2025 - 22:13

Birçok popüler televizyon dizisinde severek izlediğimiz Şebnem Dönmez, uzun bir süredir aşk hayatından daha çok kariyerindeki başarılarıyla gündeme geliyordu. Aydın Hamza'nın haberine göre; Tarabya yürüyüşünde görüntülenen Dönmez, aşk hayatına dair samimi bir itirafta bulundu. Aşık olduğunu söyleyen güzel oyuncu, sevgilisinin bir terapist olduğunu da dile getirdi.

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'Medcezir', 'Avlu' ve 'Son Yaz' dizilerindeki mükemmel oyunculuğuyla hafızalarda yer edinen Şebnem Dönmez, ekranlarda izlemeyi sevdiğimiz isimlerden. Güçlü kadın rolleriyle kolaylıkla özdeşleştirilen Dönmez, stili ve başarılı oyunculuğuyla her dönem adından söz ettirmeyi başarıyor.

'Medcezir', 'Avlu' ve 'Son Yaz' dizilerindeki mükemmel oyunculuğuyla hafızalarda yer edinen Şebnem Dönmez, ekranlarda izlemeyi sevdiğimiz isimlerden. Güçlü kadın rolleriyle kolaylıkla özdeşleştirilen Dönmez, stili ve başarılı oyunculuğuyla her dönem adından söz ettirmeyi başarıyor.

Dönmez, son yıllarda aşk hayatından ziyade kariyeriyle güdeme geliyordu.

Dönmez, son yıllarda aşk hayatından ziyade kariyeriyle güdeme geliyordu.

Öyle ki 2023 yılında oyuncu Tuğrul Tülek ile el ele görülmüş, ikili kameraları fark edince kol kola girip ''ne el elesi, kol kola yürüyoruz.'' şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Dönmez ve Tülek, daha sonra tekrar beraber görüntü vermemiş; hal böyle olunca da aşk iddiaları ortaya atılamadan önü kesilmişti.

Öyle ki 2023 yılında oyuncu Tuğrul Tülek ile el ele görülmüş, ikili kameraları fark edince kol kola girip ''ne el elesi, kol kola yürüyoruz.'' şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Dönmez ve Tülek, daha sonra tekrar beraber görüntü vermemiş; hal böyle olunca da aşk iddiaları ortaya atılamadan önü kesilmişti.

Uzun süredir aşk hayatına dair bir konuşma yapmayan Şebnem Dönmez, verdiği bir röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. ''Çok mutluyum. On yıl sonra aşkı buldum.''

Uzun süredir aşk hayatına dair bir konuşma yapmayan Şebnem Dönmez, verdiği bir röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. ''Çok mutluyum. On yıl sonra aşkı buldum.''

''Mehmet Yaygın beyle ağustos ayında tanıştık. Çok güzel giden bir ilişkimiz var. Kendisi terapist!'' diyen güzel oyuncu sonunda gerçek aşkı bulduğunu işte bu sözlerle ifade etti.👇

''Mehmet Yaygın beyle ağustos ayında tanıştık. Çok güzel giden bir ilişkimiz var. Kendisi terapist!'' diyen güzel oyuncu sonunda gerçek aşkı bulduğunu işte bu sözlerle ifade etti.👇

Güzel oyuncu, biricik aşkıyla mutluluk karesini bir hafta önce sosyal medyasında paylaşmıştı.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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