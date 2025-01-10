Her Şey Aşktan: Bir Davete Katılan Birce Akalay'ın Neşeli Halleri Dikkat Çekti!

Başarılı yapımlardaki oyunculuğuyla geçtiğimiz seneye damgasını vuran oyuncu Birce Akalay,bir süredir kendi gibi oyuncu sevgilisi Hakan Kurtaş ile aşk yaşıyordu. Aşk dolu halleriyle bilinen çift, geçtiğimiz akşam bir etkinliğe birlikte katıldı. Akalay'ın neşeli hallerini gören muhabirler bu mutluluğunun nedenini sorunca güzel oyunun ağzından biricik sevgilisi Hakan Kurtaş'a övgü dolu sözler döküldü.