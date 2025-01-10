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Her Şey Aşktan: Bir Davete Katılan Birce Akalay'ın Neşeli Halleri Dikkat Çekti!

Her Şey Aşktan: Bir Davete Katılan Birce Akalay'ın Neşeli Halleri Dikkat Çekti!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
10.01.2025 - 18:40

Başarılı yapımlardaki oyunculuğuyla geçtiğimiz seneye damgasını vuran oyuncu Birce Akalay,bir süredir kendi gibi oyuncu sevgilisi Hakan Kurtaş ile aşk yaşıyordu. Aşk dolu halleriyle bilinen çift, geçtiğimiz akşam bir etkinliğe birlikte katıldı. Akalay'ın neşeli hallerini gören muhabirler bu mutluluğunun nedenini sorunca güzel oyunun ağzından biricik sevgilisi Hakan Kurtaş'a övgü dolu sözler döküldü.

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Dijital platformlarda aldığı roller ve sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla geride bıraktığımız 2024 yılına damga vurmuştu Birce Akalay.

Dijital platformlarda aldığı roller ve sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla geride bıraktığımız 2024 yılına damga vurmuştu Birce Akalay.

Güzel oyuncu yalnızca projeleriyle değil aşk hayatıyla da sık sık gündeme geldi. Hakan Kurtaş ile 2024 yılında aniden bir ilişkiye başlayan oyuncu öncelerde hepimizi oldukça şaşırttı. Sonrasında gözümüz bu aşk dolu çifte hemen alıştı.

Güzel oyuncu yalnızca projeleriyle değil aşk hayatıyla da sık sık gündeme geldi. Hakan Kurtaş ile 2024 yılında aniden bir ilişkiye başlayan oyuncu öncelerde hepimizi oldukça şaşırttı. Sonrasında gözümüz bu aşk dolu çifte hemen alıştı.

İkili en son Viyana'yı aşklarıyla fethetmiş ve birlikte geçirdikleri keyifli günleri sosyal medya hesaplarında da paylaşmışlardı👇

İkili en son Viyana'yı aşklarıyla fethetmiş ve birlikte geçirdikleri keyifli günleri sosyal medya hesaplarında da paylaşmışlardı👇

Aşklarını doyasıya yaşayan çift, her fırsatta birlikte görüntü vermekten hiç çekinmiyor biliyorsunuz. Kameraları seven çiftimiz, geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir etkinlikte yeni bir röportaj verdi.

Aşklarını doyasıya yaşayan çift, her fırsatta birlikte görüntü vermekten hiç çekinmiyor biliyorsunuz. Kameraları seven çiftimiz, geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir etkinlikte yeni bir röportaj verdi.

Muhabirler, Birce Akalay'a ''Gözlerinizin içini ilk defa bu kadar gülerken gördük. Hakan Bey'in etkisi mi?'' diye bir soru yöneltti.

Muhabirler, Birce Akalay'a ''Gözlerinizin içini ilk defa bu kadar gülerken gördük. Hakan Bey'in etkisi mi?'' diye bir soru yöneltti.
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Güzel oyuncu, ''Pek tabii, hem kendisinin etkisi hem yaşadığımız ilişkinin etkisi hem geçirdiğimiz güzel zamanların etkisi diyelim'' şeklinde yanıtladı.

Güzel oyuncu, ''Pek tabii, hem kendisinin etkisi hem yaşadığımız ilişkinin etkisi hem geçirdiğimiz güzel zamanların etkisi diyelim'' şeklinde yanıtladı.

O aşk dolu röportajı merak edenler için👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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