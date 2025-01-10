Aralarındaki Buzları Çabucak Eritip Mutlu Günlerine Dönen Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'dan Aşk Poz

Geride bıraktığımız 2024 yılına aşklarıyla bomba misali düşen ünlü çift Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, senenin en çok konuşulan çiftlerinden biri olmayı başarmıştı. 2025'in magazinine de hızlı bir giriş yapan çift, ayrılık iddialarıyla gündemi sarsmıştı. Ardından arada bir ayrılık olmadığını ve 'ufak bir tartışma' geçtiğini söyleyen Aka'nın açıklamasının ardından; ünlü çiftten barışma sonrası ilk aşk pozunu yayınlayan isim Hafsanur Sancaktutan oldu.