Aralarındaki Buzları Çabucak Eritip Mutlu Günlerine Dönen Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'dan Aşk Poz
Aralarındaki Buzları Çabucak Eritip Mutlu Günlerine Dönen Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'dan Aşk Poz
Geride bıraktığımız 2024 yılına aşklarıyla bomba misali düşen ünlü çift Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, senenin en çok konuşulan çiftlerinden biri olmayı başarmıştı. 2025'in magazinine de hızlı bir giriş yapan çift, ayrılık iddialarıyla gündemi sarsmıştı. Ardından arada bir ayrılık olmadığını ve 'ufak bir tartışma' geçtiğini söyleyen Aka'nın açıklamasının ardından; ünlü çiftten barışma sonrası ilk aşk pozunu yayınlayan isim Hafsanur Sancaktutan oldu.
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Geçtiğimiz yılın son aylarında birlikteliklerini ilan eden ünlü çift Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'yı mutlaka tanıyorsunuzdur. Öncelerde oyunculuk kariyerlerindeki başarılarıyla epey konuşulan Sancaktutan ve Aka, sevgili oldukları günden bu yana aşk hayatlarıyla gündeme geliyor.
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Öyle ki çiçek buketi göndermeli sürprizler, set ziyareti paylaşımları ve sevdiceğinin ismini kumlara yazmalarla Kubilay Aka, nasıl da aşk adamı olabileceğini bu ilişkisinde göstermiş ve bu halleriyle gözlerimizi yaşartmayı başarmıştı biliyorsunuz.
Fakat çift 2025 yılına biraz tatsız bir giriş yaparak belki de ilk büyük tartışmalarını geçtiğimiz hafta yaşamıştı. Aka'nın söylediğine göre 'her çiftin yaşadığı gibi, ufak' olan bu tartışmanın ardından Hafsanur Sancaktutan, Aka'yı Instagram'dan takipten çıkartmıştıı.
İlişkilerinin üzerindeki negatif enerji ve nazarı kolaylıkla atan çift, çok geçmeden aradaki buzları eritip barışmıştı. Kubilay Aka, ayrılmadıklarını ve aralarının güncelde gayet iyi olduğunu söylemişti.
İkilinin barışmasının ardından ilk paylaşım güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan ''Mutluluk ve mutluluk'' notuyla geldi👇
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