Gözlerimize İnanamadık: Mert Demir'in Yıllar İçerisindeki Değişimine Gelin Birlikte Bakalım!
Gözlerimize İnanamadık: Mert Demir'in Yıllar İçerisindeki Değişimine Gelin Birlikte Bakalım!
''Ateşe Düştüm'' ve ''Antidepresan'' şarkılarıyla başarılı bir çıkış yakalayan Mert Demir, yükselen müzik kariyerinin yanı sıra oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla da gündeme gelen bir isim. Hem aşkı hem de işiyle oldukça göz önünde olan Mert Demir, kendine has oluşturduğu stiliyle de konuşuluyor biliyorsunuz. Şimdilerde ikonik tarzıyla dikkat çeken Mert Demir, yıllar önce nasıl görünüyordu hiç merak ettiniz mi? Cevabınız evetse, haydi gelin gençliğinin henüz baharında olan Mert Demir'e beraber göz atalım!
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Son yılların en başarılı çıkış yapan erkek şarkıcılarından birisi olan Mert Demir, geride bıraktığımız yılın en çok konuşulan isimlerinden biriydi.
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Vintage esintileri hem giyiminde hem de seslendirdiği şarkılarda bizlere hissettiren Mert Demir, oluşturduğu farklı tarzla geride bıraktığımız yılda ''Yılın Hype'ı'' ödülünün de sahibi olmuştu.
Hem aşkta hem de işte aynı anda mutluluğu yakalamak zordur derler. Mert Demir, zoru başararak ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile dolu dizgin bir aşka yelken açtı. Çiftin aşkı, farklı gündemlerle magazinde sık sık yer aldı.
Attığı her adım, yaşadığı aşk ve seslendirdiği şarkıların yanı sıra giyim tarzı ile de dikkatleri üzerine çeken Demir'i beyaz çorapları ve blazer ceketleri gibi imza parçalarıyla tanıyoruz.
Biz onu böyle tanıyoruz tanımasına ama gençliğinin henüz baharında bir şarkıcıyken nasıl göründüğünü birçoğumuz bilmiyorduk! Mert Demir'in yıllar içerisindeki değişimini anlatan bir videonun gündem olmasıyla öğrenmiş olduk. Demir'in değişimi ise epey şaşırtıcıydı👇
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Mert Demir'in değişimini merak edenleri şöyle alalım👇
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