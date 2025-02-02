Gözlerimize İnanamadık: Mert Demir'in Yıllar İçerisindeki Değişimine Gelin Birlikte Bakalım!

''Ateşe Düştüm'' ve ''Antidepresan'' şarkılarıyla başarılı bir çıkış yakalayan Mert Demir, yükselen müzik kariyerinin yanı sıra oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla da gündeme gelen bir isim. Hem aşkı hem de işiyle oldukça göz önünde olan Mert Demir, kendine has oluşturduğu stiliyle de konuşuluyor biliyorsunuz. Şimdilerde ikonik tarzıyla dikkat çeken Mert Demir, yıllar önce nasıl görünüyordu hiç merak ettiniz mi? Cevabınız evetse, haydi gelin gençliğinin henüz baharında olan Mert Demir'e beraber göz atalım!