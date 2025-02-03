Sıla, İzmir Konserinde Sezen Aksu'nun Unutulmaz Şarkısı ''Sitem''i Yorumladı!
Sıla, İzmir Konserinde Sezen Aksu'nun Unutulmaz Şarkısı ''Sitem''i Yorumladı!
Hüzünlü aşk şarkılarının yegane söz yazarı Sıla, güçlü sesi ve yorumuyla tanıdığımız ünlü şarkıcılarımızdan birisi. Kendisi son zamanlarda şarkılarıyla olduğu kadar yaşadığı aşkla da gündeme geliyor. Uzun bir süredir oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla Gençoğlu, biricik aşkıyla yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.
Sıla, geçtiğimiz akşam İzmir'de sahne aldı. Ünlü şarkıcı bu sefer özel hayatıyla değil sahnede seslendirmeyi tercih ettiği şarkıyla gündeme geldi. Sıla, Sezen Aksu'nun unutulmaz parçası ''Sitem''i yorumladı.
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''Kafa'' ve ''Yan Benimle'' gibi çıktığı dönemde dillerden düşmeyen şarkıların sahibi Sıla Gençoğlu, en son ''Kapkara'' isimli şarkısını yayınlamıştı.
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Güzel şarkıcı, ''Kapkara'' şarkısını yayınlamadan önce Harbiye'de biricik aşkı İlker Kaleli ile birlikte söylemişti. Ünlü çift, tüm izleyenlerinin gözleri önünde adeta birbirlerine yeniden ilanıaşk etmişti.
Sıla ve İlker Kaleli çifti geçtiğimiz sene aradıkları aşkı birbirlerinde bulmuştu. Ünlü çift, şimdilerde yaptıkları paylaşımlar ve açıklamalarla magazin gündeminde en çok gördüğümüz çiftlerden.
Ünlü şarkıcı Sıla, geçtiğimiz gün İzmir'de sahne aldı. Sıla, bu sefer özel hayatıyla değil, zamansız bir şarkı olan ''Sitem''i yorumlamasıyla gündeme geldi. 👇
Sezen Aksu'nun Sitem şarkısını bir de Sıla'dan dinlemek isteyenler için👇
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