Sıla, İzmir Konserinde Sezen Aksu'nun Unutulmaz Şarkısı ''Sitem''i Yorumladı!

Hüzünlü aşk şarkılarının yegane söz yazarı Sıla, güçlü sesi ve yorumuyla tanıdığımız ünlü şarkıcılarımızdan birisi. Kendisi son zamanlarda şarkılarıyla olduğu kadar yaşadığı aşkla da gündeme geliyor. Uzun bir süredir oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla Gençoğlu, biricik aşkıyla yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

Sıla, geçtiğimiz akşam İzmir'de sahne aldı. Ünlü şarkıcı bu sefer özel hayatıyla değil sahnede seslendirmeyi tercih ettiği şarkıyla gündeme geldi. Sıla, Sezen Aksu'nun unutulmaz parçası ''Sitem''i yorumladı.