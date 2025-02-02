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Şarkıcı Zara Değiştirdiği Sahne Tarzıyla Gündeme Geldi!

Şarkıcı Zara Değiştirdiği Sahne Tarzıyla Gündeme Geldi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
03.02.2025 - 00:27

Zara, 90'lı yılların sonunda TRT Müzik Yarışması'na katılmasının ardından tanınmıştı. Türk halk müziğinin güçlü seslerinden Zara son dönemlerde verdiği kilolarla gündeme gelmişti. 'Dostum Dostum' ve 'Gönül Dağı' şarkılarıyla tanıdığımız ünlü isim son dönemlerde tercih ettiği iddialı sahne kostümleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

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Zara, güçlü sesi ve bilinen türkülerimizi yeniden yorumlamasıyla tanınan bir isim. Kendisi aynı zamanda son dönemlerde verdiği kilolarla ve fit vücuduyla gündeme geliyordu.

Zara, güçlü sesi ve bilinen türkülerimizi yeniden yorumlamasıyla tanınan bir isim. Kendisi aynı zamanda son dönemlerde verdiği kilolarla ve fit vücuduyla gündeme geliyordu.

Aşk hayatı sorulduğunda ''Bende yaprak kımıldamıyor!'' esprili cevabıyla gündeme gelen Zara, şimdilerde tercih ettiği şaşalı ve iddialı sahne kostümleriyle epey konuşuluyor.

Aşk hayatı sorulduğunda ''Bende yaprak kımıldamıyor!'' esprili cevabıyla gündeme gelen Zara, şimdilerde tercih ettiği şaşalı ve iddialı sahne kostümleriyle epey konuşuluyor.

Türk halk müziği sanatçısı Zara, en son giydiği kırmızı elbisesi ve yenilediği tarzıyla gündem oldu.👇

Türk halk müziği sanatçısı Zara, en son giydiği kırmızı elbisesi ve yenilediği tarzıyla gündem oldu.👇

Zara'nın tercih ettiği elbiseyi daha detaylı incelemek isterseniz👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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