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Ege Denizi'nde Son 6 Günde Meydana Gelen 400'den Fazla Deprem Ne İfade Ediyor?

Ege Denizi'nde Son 6 Günde Meydana Gelen 400'den Fazla Deprem Ne İfade Ediyor?

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
03.02.2025 - 23:59

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Ege Denizi'nde 28 Ocak’tan bu yana meydana gelen 400’den fazla deprem, uzmanların dikkatini çekti. AFAD, sarsıntıları 'deprem fırtınası' olarak tanımlarken, depremlerin özellikle Santorini Adası ve çevresinde yoğunlaştığını belirtti. Şu ana kadar kaydedilen en büyük sarsıntının 4.8 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

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Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise Ege kıyısındaki vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, sosyal medyada İzmir Seferihisar’da denizin çekildiğine dair görüntüler paylaşıldı.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise Ege kıyısındaki vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, sosyal medyada İzmir Seferihisar’da denizin çekildiğine dair görüntüler paylaşıldı.

Depremlerin volkanik aktiviteyle bağlantılı olup olmadığı tartışılırken, yetkililer her ihtimale karşı önlem alınması gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar, şu an için bu sarsıntıların Türkiye açısından büyük bir tehdit oluşturmadığını belirtiyor.

Depremlerin volkanik aktiviteyle bağlantılı olup olmadığı tartışılırken, yetkililer her ihtimale karşı önlem alınması gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar, şu an için bu sarsıntıların Türkiye açısından büyük bir tehdit oluşturmadığını belirtiyor.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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