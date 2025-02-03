Ege Denizi'nde Son 6 Günde Meydana Gelen 400'den Fazla Deprem Ne İfade Ediyor?

Ege Denizi'nde 28 Ocak’tan bu yana meydana gelen 400’den fazla deprem, uzmanların dikkatini çekti. AFAD, sarsıntıları 'deprem fırtınası' olarak tanımlarken, depremlerin özellikle Santorini Adası ve çevresinde yoğunlaştığını belirtti. Şu ana kadar kaydedilen en büyük sarsıntının 4.8 büyüklüğünde olduğu bildirildi.