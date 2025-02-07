Ödül Verecekler: 2025 Oscar Ödül Töreni Sunucuları Belli Oldu!
Ödül Verecekler: 2025 Oscar Ödül Töreni Sunucuları Belli Oldu!
Türkiye saatiyle 3 Mart günü yayınlanacak olan Oscar Ödül Töreni için sunucular belli oldu. Conan O'Brien'ın ev sahipliğini üstleneceği gecede ödül takdim edecek sunucular geçen senenin ödül alan isimlerinden oluşacak.
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Bu sene 97. kez düzenlenecek olan Oscar Ödül Töreni'nin ilk sunucu grubu açıklandı.
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Conan O'Brien'in ev sahipliğini üstleneceği ödül gecesinde ödül verecek sunucular geçtiğimiz sene ödül alan isimlerden oluşacak.
Geçen yılın Oscar ödüllü isimleri Emma Stone, Cillian Murphy, Da’Vine Joy Randolph ve Robert Downey Jr. 2025 törenine sunucu olarak dönecek.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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