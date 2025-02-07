Ünlü Fenomen Nalet Bebe’den Yeni Dizi: "Kara Kenan" İlk Bölümüyle Exxen’de Yayında!

Sosyal medyada belki de en çok güldüğümüz fenomenlerden biri olan Nalet Bebe (Ömer Başdoğan)'nin dizi müjdesini daha önce vermiştik. Sonunda yayın haberi de geldi. Başdoğan'ın en bilinen tiplemelerinden olan 'Kara Kenan' dizisi ilk bölümüyle Exxen'de yayında! İşte dizi ile ilgili tüm detaylar...