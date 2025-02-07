Ünlü Fenomen Nalet Bebe’den Yeni Dizi: "Kara Kenan" İlk Bölümüyle Exxen’de Yayında!
Ünlü Fenomen Nalet Bebe’den Yeni Dizi: "Kara Kenan" İlk Bölümüyle Exxen’de Yayında!
Sosyal medyada belki de en çok güldüğümüz fenomenlerden biri olan Nalet Bebe (Ömer Başdoğan)'nin dizi müjdesini daha önce vermiştik. Sonunda yayın haberi de geldi. Başdoğan'ın en bilinen tiplemelerinden olan 'Kara Kenan' dizisi ilk bölümüyle Exxen'de yayında! İşte dizi ile ilgili tüm detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Exxen'in yeni sezon için iddialı yapımlarından biri olan "Kara Kenan" dizisinden güzel haber geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada Nalet Bebe adıyla tanınan Ömer Başdoğan’ın en sevilen karakterlerinden biri olan Kara Kenan, kendi dizisiyle Exxen'de yerini aldı.
Pastel Film yapımcılığında, Onur Uzun’un yönetmenliğinde çekilen "Kara Kenan", İstanbul'un yeraltı dünyasında nam salmaya çalışan, saygınlığını Don Vito Corleone’den, öfkesini Tony Soprano’dan, efkarını Thomas Shelby’den, cesaretini ise atalarından alan bir karakterin maceralarını anlatıyor.
Kara mizah ve aksiyona doyacağımız bu dizide Nalet Bebe’nin kendine has üslubunu seyrederken de çok güleceğiz gibi görünüyor. Siz de ilk bölümü sakın kaçırmayın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın