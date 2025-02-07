Oynayan Oyuncuların Bile Travma Yaşadığı 13 Film
Oynayan Oyuncuların Bile Travma Yaşadığı 13 Film
Bazı filmler var ki izlemesi çok zor. Ancak çekilirken oyuncular için daha da zor olabiliyor. Oyuncuların çekim sürecinde psikolojik ya da fiziksel olarak zorlandığı, hatta bazı sahnelerin onlarda kalıcı izler bıraktığı filmleri sizler için derledik!
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1. The Shining (1980)
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2. The Exorcist (1973)
3. Requiem for a Dream (2000)
4. Black Swan (2010)
5. Joker (2019)
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6. Apocalypse Now (1979)
7. Texas Chainsaw Massacre (1974)
8. The Revenant (2015)
9. Hereditary (2018)
10. Schindler’s List (1993)
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11. The Machinist (2004)
12. A Clockwork Orange (1971)
13. Rosemary’s Baby (1968)
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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