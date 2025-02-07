onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Oynayan Oyuncuların Bile Travma Yaşadığı 13 Film

Oynayan Oyuncuların Bile Travma Yaşadığı 13 Film

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
07.02.2025 - 12:07

Bazı filmler var ki izlemesi çok zor. Ancak çekilirken oyuncular için daha da zor olabiliyor. Oyuncuların çekim sürecinde psikolojik ya da fiziksel olarak zorlandığı, hatta bazı sahnelerin onlarda kalıcı izler bıraktığı filmleri sizler için derledik!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. The Shining (1980)

1. The Shining (1980)

Shelley Duvall, Stanley Kubrick’in yoğun baskısı ve tekrar edilen sahneler yüzünden tükenmişlik yaşadı.

2. The Exorcist (1973)

2. The Exorcist (1973)

Linda Blair ve Ellen Burstyn, çekimler sırasında fiziksel ve duygusal olarak çok zorlandı.

3. Requiem for a Dream (2000)

3. Requiem for a Dream (2000)

Jared Leto ve Jennifer Connelly, rollerine hazırlanırken ve oynarken psikolojik olarak yıprandılar.

4. Black Swan (2010)

4. Black Swan (2010)

Natalie Portman, rolü için aşırı kilo kaybetti ve mental olarak zorlandı.

5. Joker (2019)

5. Joker (2019)

Joaquin Phoenix, rolü için aşırı kilo verdi ve karakterin psikolojisi nedeniyle zor zamanlar geçirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Apocalypse Now (1979)

6. Apocalypse Now (1979)

Martin Sheen kalp krizi geçirdi, yapım süreci herkes için travmatikti.

7. Texas Chainsaw Massacre (1974)

7. Texas Chainsaw Massacre (1974)

Oyuncular gerçekçi sahneler yüzünden psikolojik travma yaşadı.

8. The Revenant (2015)

8. The Revenant (2015)

Leonardo DiCaprio, çekimlerde zor doğa şartlarıyla mücadele etti.

9. Hereditary (2018)

9. Hereditary (2018)

Toni Collette, rolünün psikolojik ağırlığı nedeniyle uzun süre etkisinde kaldı.

10. Schindler’s List (1993)

10. Schindler’s List (1993)

Film, oyuncuların ruh halini derinden etkiledi, Ralph Fiennes bile travma yaşadığını belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. The Machinist (2004)

11. The Machinist (2004)

Christian Bale’in aşırı kilo kaybı ve karakterin zihinsel durumu onu yıprattı.

12. A Clockwork Orange (1971)

12. A Clockwork Orange (1971)

Malcolm McDowell, bazı sahnelerde fiziksel zarar gördü ve göz sahnesinde ciddi travma yaşadı.

13. Rosemary’s Baby (1968)

13. Rosemary’s Baby (1968)

Mia Farrow, çekimler sırasında hem yönetmen baskısı hem de film atmosferi nedeniyle büyük stres yaşadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın