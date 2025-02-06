Burcuna Göre Şubat Ayında Vizyona Girecek Filmlerden Hangisini Kesin İzlemelisin?

Enerjik ve maceraperest Koç burçları, aksiyon ve macera filmlerini severler. Bu nedenle, 14 Şubat 2025'te vizyona girecek olan 'Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya' filmi tam size göre. Film, Anthony Mackie'nin Kaptan Amerika rolüyle yeni bir maceraya atılmasını konu alıyor.