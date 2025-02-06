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Burcuna Göre Şubat Ayında Vizyona Girecek Filmlerden Hangisini Kesin İzlemelisin?

Burcuna Göre Şubat Ayında Vizyona Girecek Filmlerden Hangisini Kesin İzlemelisin?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
06.02.2025 - 23:07

Burcunu seç, Şubat ayında vizyona girecek hangi filmi izlemelisin öğren!

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Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya

Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya

Enerjik ve maceraperest Koç burçları, aksiyon ve macera filmlerini severler. Bu nedenle, 14 Şubat 2025'te vizyona girecek olan 'Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya' filmi tam size göre. Film, Anthony Mackie'nin Kaptan Amerika rolüyle yeni bir maceraya atılmasını konu alıyor.

Maria

Maria

Sanatsever ve estetik düşkünü Boğa burçları için biyografik filmler idealdir. 21 Şubat 2025'te vizyona girecek olan 'Maria' filmi, efsanevi opera sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatıyor ve Angelina Jolie başrolde yer alıyor.

Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez

Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez

Meraklı ve entelektüel İkizler burçları, biyografik ve dram filmlerini tercih edebilirler. 7 Şubat 2025'te vizyona giren 'Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez' filmi, ünlü müzisyen Bob Dylan'ın hayatını konu alıyor ve Timothée Chalamet başrolde.

Rüzgara Bırak

Rüzgara Bırak

Duygusal ve romantik Yengeç burçları için romantik filmler uygundur. 14 Şubat 2025'te vizyona girecek olan 'Rüzgara Bırak' filmi, Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı romantik bir komedi.

Konsey

Konsey

Gururlu ve lider ruhlu Aslan burçları, güçlü karakterlerin yer aldığı filmleri severler. 7 Şubat 2025'te vizyona giren 'Konsey' filmi, Ralph Fiennes ve Stanley Tucci'nin başrollerini paylaştığı gerilim dolu bir yapım.

Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez

Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez

Detaycı ve titiz Başak burçları, biyografik ve dram filmlerini tercih edebilirler. 7 Şubat 2025'te vizyona giren 'Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez' filmi, ünlü müzisyen Bob Dylan'ın hayatını konu alıyor ve Timothée Chalamet başrolde.

Maria

Maria

Sanatsever ve estetik düşkünü Terazi burçları için biyografik filmler idealdir. 21 Şubat 2025'te vizyona girecek olan 'Maria' filmi, efsanevi opera sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatıyor ve Angelina Jolie başrolde yer alıyor.

Konsey

Konsey

Gizemli ve derin Akrep burçları, gerilim ve dram filmlerini severler. 7 Şubat 2025'te vizyona giren 'Konsey' filmi, Ralph Fiennes ve Stanley Tucci'nin başrollerini paylaştığı gerilim dolu bir yapım.

Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya

Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya

Macera ve keşif ruhlu Yay burçları, aksiyon ve macera filmlerini tercih ederler. 14 Şubat 2025'te vizyona girecek olan 'Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya' filmi, Anthony Mackie'nin Kaptan Amerika rolüyle yeni bir maceraya atılmasını konu alıyor.

Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez

Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez

Disiplinli ve kararlı Oğlak burçları, biyografik ve dram filmlerini beğenirler. 7 Şubat 2025'te vizyona giren 'Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez' filmi, ünlü müzisyen Bob Dylan'ın hayatını konu alıyor ve Timothée Chalamet başrolde.

Emmanuelle

Emmanuelle

Özgün ve yenilikçi Kova burçları, farklı ve sıra dışı filmleri severler. 14 Şubat 2025'te vizyona girecek olan 'Emmanuelle' filmi, genç bir kadının kendini ve arzularını keşfetmesini konu alıyor.

Rüzgara Bırak

Rüzgara Bırak

Duygusal ve hayalperest Balık burçları, romantik ve dramatik filmleri tercih ederler. 14 Şubat 2025'te vizyona girecek olan 'Rüzgara Bırak' filmi, Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı romantik bir komedi.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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