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"Severance" Yıldızı Adam Scott Merakla Beklenen Yeni Korku Filminin Başrolünde!

"Severance" Yıldızı Adam Scott Merakla Beklenen Yeni Korku Filminin Başrolünde!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
07.02.2025 - 10:59

“Severance” dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Adam Scott, korku sinemasıyla olan köklü geçmişine geri dönüyor. Merakla beklenen korku filmi Hokum'un başrolünde yer alacak. Şimdiden heyecan uyandıran filmin hikayesinde Scott, korku romanı yazarına hayat verecek. İşte detaylar...

Kaynak: https://www.beyazperde.com/haberler/f...
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“Severance” dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Adam Scott, korku sinemasıyla olan köklü geçmişine geri dönüyor.

“Severance” dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Adam Scott, korku sinemasıyla olan köklü geçmişine geri dönüyor.

Daha önce “Little Evil”, “Krampus” ve “Piranha 3D” gibi yapımlarda yer alan Scott, kariyerinin erken dönemlerinde, 1996 yapımı “Hellraiser: Bloodline”da da boy göstermişti.

Şimdi ise ünlü oyuncu, doğaüstü korku filmi “Hokum” ile türün hayranlarını heyecanlandırmaya hazırlanıyor.

Şimdi ise ünlü oyuncu, doğaüstü korku filmi “Hokum” ile türün hayranlarını heyecanlandırmaya hazırlanıyor.

İrlanda’da, bu ayın sonunda çekimlerine başlanacak olan “Hokum”, geçtiğimiz yıl SXSW film festivalinde büyük ilgi gören ve izleyici ödülünü kazanan “Oddity”nin yönetmeni Damian McCarthy tarafından yazılıp yönetilecek.

İrlanda’da, bu ayın sonunda çekimlerine başlanacak olan “Hokum”, geçtiğimiz yıl SXSW film festivalinde büyük ilgi gören ve izleyici ödülünü kazanan “Oddity”nin yönetmeni Damian McCarthy tarafından yazılıp yönetilecek.

Filmde Adam Scott, ailesinin küllerini serpmek için ıssız bir İrlanda oteline giden ancak otelin geçmişine dair korkutucu efsaneleri bilmeyen bir korku romanı yazarı karakterine hayat verecek. Oyuncu kadrosunda ayrıca Peter Coonan ve David Wilmot da yer alıyor.

Filmde Adam Scott, ailesinin küllerini serpmek için ıssız bir İrlanda oteline giden ancak otelin geçmişine dair korkutucu efsaneleri bilmeyen bir korku romanı yazarı karakterine hayat verecek. Oyuncu kadrosunda ayrıca Peter Coonan ve David Wilmot da yer alıyor.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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