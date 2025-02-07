"Severance" Yıldızı Adam Scott Merakla Beklenen Yeni Korku Filminin Başrolünde!
"Severance" Yıldızı Adam Scott Merakla Beklenen Yeni Korku Filminin Başrolünde!
Kaynak: https://www.beyazperde.com/haberler/f...
“Severance” dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Adam Scott, korku sinemasıyla olan köklü geçmişine geri dönüyor. Merakla beklenen korku filmi Hokum'un başrolünde yer alacak. Şimdiden heyecan uyandıran filmin hikayesinde Scott, korku romanı yazarına hayat verecek. İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Severance” dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Adam Scott, korku sinemasıyla olan köklü geçmişine geri dönüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdi ise ünlü oyuncu, doğaüstü korku filmi “Hokum” ile türün hayranlarını heyecanlandırmaya hazırlanıyor.
İrlanda’da, bu ayın sonunda çekimlerine başlanacak olan “Hokum”, geçtiğimiz yıl SXSW film festivalinde büyük ilgi gören ve izleyici ödülünü kazanan “Oddity”nin yönetmeni Damian McCarthy tarafından yazılıp yönetilecek.
Filmde Adam Scott, ailesinin küllerini serpmek için ıssız bir İrlanda oteline giden ancak otelin geçmişine dair korkutucu efsaneleri bilmeyen bir korku romanı yazarı karakterine hayat verecek. Oyuncu kadrosunda ayrıca Peter Coonan ve David Wilmot da yer alıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın