Korku ve Gerilimin Zirvesine Tırmandığımız "M3GAN 2.0"ın Yeni Teaser Videosu Yayınlandı
Korku ve Gerilimin Zirvesine Tırmandığımız "M3GAN 2.0"ın Yeni Teaser Videosu Yayınlandı
Korku filmi severlere güzel haber! İlk filmi ile çok beğenilen katil bebek M3GAN'ın yeni filminin ilk videosu yayınlandı. Bekleyenlerin merakını uyandıracak yeni teaser videosu çok beğenildi. Hazırsanız gerilim hikayesine bir göz atalım.
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Blumhouse, 2023 yılında büyük bir çıkış yapan korku filmi "M3GAN"ın devamı olan "M3GAN 2.0" için heyecan verici ilk görüntüleri paylaştı.
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Kısa tanıtım videosunda, katil robot bebek M3GAN, Chappell Roan’ın "Femininomenon" şarkısı eşliğinde yeni dans figürlerini sergiliyor.
İlk "M3GAN" filmi, ailesini bir trafik kazasında kaybeden Cady’nin, robot bilimci halası Gemma tarafından büyütülmesini konu alıyordu.
Başrollerde yer alan Violet McGraw ve Allison Williams’ın geri döneceği kesinleşirken, yönetmen koltuğunda bir kez daha Gerard Johnstone oturuyor. "M3GAN 2.0"ın vizyon tarihi ise 27 Haziran olarak belirlendi.
İşte o teaser:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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