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Hangi "Hasçelikler and The City" Karakterisin?

Hangi "Hasçelikler and The City" Karakterisin?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
04.02.2025 - 17:24

Twitch yayıncısı ve YouTuber Sude Belkıs'ın 'Hasçelikler and The City' dizi serisi milyonlara ulaştı. Biz de hayranlarının çok seveceği o testi hazırladık. Bakalım, sen hangi Hasçelikler karakteri çıkacaksın?

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım senin için kendi ayaklarının üstünde durmak ne kadar önemli?

3. Söyle bakalım senin için kendi ayaklarının üstünde durmak ne kadar önemli?

4. Evlilik hakkında ne düşünüyorsun?

4. Evlilik hakkında ne düşünüyorsun?

5. Evlenince çalışma fikrine nasıl bakıyorsun?

5. Evlenince çalışma fikrine nasıl bakıyorsun?
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6. Evleneceğin kişiye ailen karşı çıkarsa ne yaparsın?

6. Evleneceğin kişiye ailen karşı çıkarsa ne yaparsın?

7. Evlendiğinde ailelerle yaşama fikrine nasıl bakıyorsun?

7. Evlendiğinde ailelerle yaşama fikrine nasıl bakıyorsun?

8. Peki nasıl bir ergenlik geçirdin?

8. Peki nasıl bir ergenlik geçirdin?

9. Peki güzellik anlayışın nedir?

9. Peki güzellik anlayışın nedir?

10. Peki, zaman zaman yalan söyler misin?

10. Peki, zaman zaman yalan söyler misin?
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11. Arkadaşının sevgilisinin onu aldattığını öğrendin, ne yapardın?

11. Arkadaşının sevgilisinin onu aldattığını öğrendin, ne yapardın?

12. Son olarak karşında kim olursa olsun hakkını savunur musun?

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Nesly

Nesly

Sen çok saf ve kalbi temiz birisin. Dışardan baskı görmüşsün, bu baskılar seni üzmüş ama yine de hayata umutlu gözlerle bakmayı iyi biliyorsun. Sana tavsiyemiz, kendini asla ezdirme. Sana değer veren insanları gör. Sana zarar verenleri değil!

Fatoş

Fatoş

Sen hayatın zorluklarını görmüş ancak asla yılmamışsın. Hayat ne kadar tatsız olsa da savaşacak gücü hiç yitirmemişsin. Zaman zaman dışardan soğuk görünsen de kalbin yumuşacık. Seni yakından tanıyan bilir! Haksızlığa hiç tahammülün yok.

Buse

Buse

Herkesi kendin gibi sandığın için öyle hareket ediyorsun. Ama hayat senin sandığın gibi değil. Duygularını açıkça ifade edemediğin için zaman zaman yanlış anlaşılıyorsun.

Caka

Caka

Sevdiğin insanlar için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Sert bir duruşun var ama kalbin sevgi dolu. Aşkını ve duygularını açıkça söylemekten hiç korkmuyorsun. Cesaretli ve özgüvenli bir insansın.

Uğur

Uğur

Sen hayatın boyunca hep ihanetle sınanmışsın. Yine ve hep öyle olacak zannediyorsun. Böyle olunca da gerçek hislerinden kaçıyorsun.

Hülya Yenge

Hülya Yenge

Sen geleneklerine bağlı, kurallara göre yaşayan birisin. Kimse seni anlamıyor, sen de hak etmeyene oturup dil dökmekten artık yoruldun. Hayat zor ama sen de çok güçlüsün. Her şeyin üstesinden hep geldin, yine geleceksin.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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