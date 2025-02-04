Hangi "Hasçelikler and The City" Karakterisin?
Hangi "Hasçelikler and The City" Karakterisin?
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım senin için kendi ayaklarının üstünde durmak ne kadar önemli?
4. Evlilik hakkında ne düşünüyorsun?
5. Evlenince çalışma fikrine nasıl bakıyorsun?
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6. Evleneceğin kişiye ailen karşı çıkarsa ne yaparsın?
7. Evlendiğinde ailelerle yaşama fikrine nasıl bakıyorsun?
8. Peki nasıl bir ergenlik geçirdin?
9. Peki güzellik anlayışın nedir?
10. Peki, zaman zaman yalan söyler misin?
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11. Arkadaşının sevgilisinin onu aldattığını öğrendin, ne yapardın?
12. Son olarak karşında kim olursa olsun hakkını savunur musun?
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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