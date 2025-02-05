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57. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri Adayları Açıklandı

57. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri Adayları Açıklandı

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
05.02.2025 - 22:23

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 2024 yılında Türkiye'de vizyona giren yerli yapımlar arasından en iyileri belirleyerek ödüller için adaylarını duyurdu. 10 Mart’ta gerçekleştirilecek törenle yılın en başarılı film ve sinema emekçileri ödüllerine kavuşacak. Bu yılın en çok adaylık alan filmi, Venedik Film Festivali’nde de ses getiren 'Tereddüt Çizgisi' oldu. Onu, 'Yurt', 'Büyük Kuşatma' ve 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri' takip ediyor. Belgesel, kısa film ve fantastik film kategorilerindeki adayların açıklanmasının ardından, 11 ana dalda belirlenen adaylarla heyecan doruğa ulaştı.

Kaynak: https://www.beyazperde.com/haberler/f...
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En İyi Film

En İyi Film

Büyük Kuşatma

Evcilik

Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri

Tereddüt Çizgisi

Yurt

En İyi Yönetmen

En İyi Yönetmen

Burak Çevik (Hiçbir Şey Yerinde Değil)

Murat Fıratoğlu (Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri)

Nehir Tuna (Yurt)

Selman Nacar (Tereddüt Çizgisi)

Ümit Ünal (Evcilik)

En İyi Senaryo

En İyi Senaryo

Arda Ekşigil, Sinan Kesova (Büyük Kuşatma)

Murat Fıratoğlu (Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri)

Selman Nacar (Tereddüt Çizgisi)

Nehir Tuna (Yurt)

Ümit Ünal (Evcilik)

En İyi Kadın Oyuncu

En İyi Kadın Oyuncu

Tülin Özen (Tereddüt Çizgisi)

Nur Sürer (Mukadderat)

Deniz Işın (Evcilik)

Ahsen Eroğlu (Başlangıçlar)

Bige Önal (On Saniye)

En İyi Erkek Oyuncu

En İyi Erkek Oyuncu

Ahmet Ağgün (Karganın Uykusu)

Alp Öyken (Büyük Kuşatma)

Doğa Karakaş (Yurt)

Murat Fıratoğlu (Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri)

Nejat İşler (Evcilik)

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En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Asiye Dinçsoy (Büyük Kuşatma)

Aslıhan Gürbüz (Mukadderat)

Gülçin Kültür Şahin (Tereddüt Çizgisi)

Dolunay Soysert (Büyük Kuşatma)

Yasemin Yalçın (Cem Karaca’nın Gözyaşları)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Can Bartu Aslan (Yurt)

Erdem Şenocak (Tereddüt Çizgisi)

Fikret Kuşkan (Cem Karaca’nın Gözyaşları)

Oğulcan Arman Uslu (Tereddüt Çizgisi)

Osman Sonant (Mukadderat)

En İyi Görüntü Yönetimi

En İyi Görüntü Yönetimi

Barış Aygen (Hiçbir Şey Yerinde Değil)

Florent Herry (Yurt)

Semih Yıldız, Nedim Dedecan, Abdurrahman Öncü (Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri)

Tudor Panduru (Tereddüt Çizgisi)

Zeynep Seçil (On Saniye)

En İyi Müzik

En İyi Müzik

Alican Çamcı (Neandria)

Avi Medina (Başlangıçlar)

Avi Medina (Yurt)

Batu Şener (Atatürk 1881-1919 -2. Film)

Ekin Fil (On Saniye)

En İyi Kurgu

En İyi Kurgu

Eyüp Zana Ekinci (Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri)

Ayris Alptekin (Yurt)

Melik Kuru, Selman Nacar (Tereddüt Çizgisi)

Lisa Aksel Ayhan (Büyük Kuşatma)

Burak Çevik (Hiçbir Şey Yerinde Değil)

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En İyi Sanat Yönetimi

En İyi Sanat Yönetimi

Erim Gayretli (Hiçbir Şey Yerinde Değil)

Meral Aktan (Tereddüt Çizgisi)

Natali Yeres (Büyük Kuşatma)

Osman Çankırılı, Batu Şener (Atatürk 1881-1919-2. Film)

Vahhab Ayhan (Yurt)

Dijital Platformlarda Gösterime Giren En İyi Film

Dijital Platformlarda Gösterime Giren En İyi Film

Açık Kapılar Ardında (Alpgiray M. Uğurlu)

Aynı İpte Asılı (Barış Demirdelen)

Cam Perde (Fikret Reyhan)

Faruk (Aslı Özge)

Yüzleşme (Filiz Kuka)

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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