57. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri Adayları Açıklandı

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 2024 yılında Türkiye'de vizyona giren yerli yapımlar arasından en iyileri belirleyerek ödüller için adaylarını duyurdu. 10 Mart’ta gerçekleştirilecek törenle yılın en başarılı film ve sinema emekçileri ödüllerine kavuşacak. Bu yılın en çok adaylık alan filmi, Venedik Film Festivali’nde de ses getiren 'Tereddüt Çizgisi' oldu. Onu, 'Yurt', 'Büyük Kuşatma' ve 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri' takip ediyor. Belgesel, kısa film ve fantastik film kategorilerindeki adayların açıklanmasının ardından, 11 ana dalda belirlenen adaylarla heyecan doruğa ulaştı.