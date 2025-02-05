57. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri Adayları Açıklandı
57. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri Adayları Açıklandı
Kaynak: https://www.beyazperde.com/haberler/f...
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 2024 yılında Türkiye'de vizyona giren yerli yapımlar arasından en iyileri belirleyerek ödüller için adaylarını duyurdu. 10 Mart’ta gerçekleştirilecek törenle yılın en başarılı film ve sinema emekçileri ödüllerine kavuşacak. Bu yılın en çok adaylık alan filmi, Venedik Film Festivali’nde de ses getiren 'Tereddüt Çizgisi' oldu. Onu, 'Yurt', 'Büyük Kuşatma' ve 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri' takip ediyor. Belgesel, kısa film ve fantastik film kategorilerindeki adayların açıklanmasının ardından, 11 ana dalda belirlenen adaylarla heyecan doruğa ulaştı.
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En İyi Film
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En İyi Yönetmen
En İyi Senaryo
En İyi Kadın Oyuncu
En İyi Erkek Oyuncu
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En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
En İyi Görüntü Yönetimi
En İyi Müzik
En İyi Kurgu
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En İyi Sanat Yönetimi
Dijital Platformlarda Gösterime Giren En İyi Film
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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