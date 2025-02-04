onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
"109 63, Dur" Ne Demek? Kızıl Goncalar Dizisindeki Gizemli Şifrenin Anlamı Ne?

"109 63, Dur" Ne Demek? Kızıl Goncalar Dizisindeki Gizemli Şifrenin Anlamı Ne?

Kızıl Goncalar
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
04.02.2025 - 13:14

Kızıl Goncalar dizisi, derinlemesine işlediği seküler ve dini temaların yanı sıra, son bölümlerde karanlık devlet işleri ve zihin kontrolü gibi konulara da yer vermeye başladı. Özellikle Settar Tanrıöğen'in canlandırdığı Saatçi Aziz karakteri, dergâhın mürşidi Cüneyd üzerinde etkili bir manipülasyon aracı olarak '109 63, Dur' ifadesini kullanıyor. Peki, '109 63, Dur' ne anlama geliyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"109 63, Dur" Kızıl Goncalar'da Ne Anlama Geliyor?

"109 63, Dur" Kızıl Goncalar'da Ne Anlama Geliyor?

Dizinin son bölümlerinde, Cüneyd'in daha önce kaçırıldığı ve bu süreçte hipnoz edildiği ortaya çıktı. Saatçi Aziz, Cüneyd'in bilinçaltına yerleştirilmiş özel bir tetikleyici kelime öbeği olan '109 63, Dur' ifadesini söylediğinde, Cüneyd anında bilincini kaybediyor, yere yığılıyor ve uyandığında hiçbir şey hatırlamıyor.

Bu tür hipnoz teknikleri, gerçekte de psikolojik manipülasyon yöntemleri arasında yer alıyor. Travma bazlı zihin kontrolü ya da hipnotik telkin olarak bilinen bu yöntem, kişinin belli bir komutla bilinçsiz bir hâle gelmesini sağlıyor.

109 ve 63 Sayılarının Anlamı Ne Olabilir?

109 ve 63 Sayılarının Anlamı Ne Olabilir?

'109 63' ifadesi, dizinin hayranları tarafından birçok farklı şekilde yorumlanıyor. İşte dizi izleyicileri arasında dolaşan en yaygın teoriler:

Kur’an Ayetleri ile bağlantılı olabilir, diyenler var👇🏻

109. Sure: 'Kâfirûn Suresi' olup inanç farklılıklarını vurgular.

63. Ayet: Farklı surelerde değişse de genellikle uyarıcı ve dikkat çekici anlamlar taşır.

Tarihsel ve ezoterik anlamları olduğunu düşünenler var.

109, gizli örgütlerle ilgili sembolik anlamlar taşıyabilir.

63, İslam'da Hz. Muhammed’in vefat ettiği yaş olup, dini ve mistik bir anlam barındırabilir.

Ya da herhangi bir zihin kontrol kodlaması olabilir.

Hipnozda kullanılan 'tetikleyici kelimeler', özel sayılar veya şifreli ifadeler olabilir.

Kızıl Goncalar'da Zihin Kontrolü ve Saatçi Aziz'in Planı

Kızıl Goncalar'da Zihin Kontrolü ve Saatçi Aziz'in Planı

Saatçi Aziz’in Cüneyd’i kontrol altına alabilmek için bu yöntemi kullanması, dizide büyük bir güç savaşına işaret ediyor. Aziz, Cüneyd'in hafızasını silerek dergâhtaki dengeleri değiştirmek istiyor. Bu da dizinin ilerleyen bölümlerinde daha büyük olayların yaşanacağını gösteriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın