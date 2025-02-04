"109 63, Dur" Ne Demek? Kızıl Goncalar Dizisindeki Gizemli Şifrenin Anlamı Ne?

Dizinin son bölümlerinde, Cüneyd'in daha önce kaçırıldığı ve bu süreçte hipnoz edildiği ortaya çıktı. Saatçi Aziz, Cüneyd'in bilinçaltına yerleştirilmiş özel bir tetikleyici kelime öbeği olan '109 63, Dur' ifadesini söylediğinde, Cüneyd anında bilincini kaybediyor, yere yığılıyor ve uyandığında hiçbir şey hatırlamıyor.

Bu tür hipnoz teknikleri, gerçekte de psikolojik manipülasyon yöntemleri arasında yer alıyor. Travma bazlı zihin kontrolü ya da hipnotik telkin olarak bilinen bu yöntem, kişinin belli bir komutla bilinçsiz bir hâle gelmesini sağlıyor.