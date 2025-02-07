3 Yıl Geçmişti! Euphoria'nın 3. Sezon Çekimleri Başladı
3 Yıl Geçmişti! Euphoria'nın 3. Sezon Çekimleri Başladı
HBO'nun sevilen dizisi Euphoria, 2 sezon yayınlandıktan sonra resmen sessizliğe bürünmüştü. Dizinin izleyicileri 3 yıldır yeni sezon haberi beklerken müjdeli haber sonunda geldi. Euphoria'nın 3. sezon çekimleri başladı!
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"Euphoria" hayranları uzun süredir yeni sezon haberlerini beklerken, sonunda sevindirici bir gelişme yaşandı. Allociné'nin haberine göre, dizinin 3. sezon çekimleri başladı.
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HBO cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmese de prodüksiyonun çekimlere başladığı söyleniyor.
Geçtiğimiz Temmuz ayında HBO'nun drama dizileri ve filmlerden sorumlu başkanı Francesca Orsi, Ocak ayını kritik bir dönüm noktası olarak işaret etmişti.
Euphoria'nın yeni sezonunun sekiz bölümden oluşacağı biliniyor, ancak hikâyesiyle ilgili detaylar hâlâ gizemini koruyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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