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Bir Gece Masalı'nın Yıldızı Su Burcu Yazgı Coșkun Karadayı Dizisinde Oynarken Minicikmiş!

Bir Gece Masalı'nın Yıldızı Su Burcu Yazgı Coșkun Karadayı Dizisinde Oynarken Minicikmiş!

Bir Gece Masalı
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
21.02.2025 - 08:43 Son Güncelleme: 21.02.2025 - 08:47

ATV'de yayınlanan Bir Gece Masalı'nda Burak Deniz'in partneri olan Su Burcu Yazgı Coşkun, hepimizi oyunculuğu ile etkilemeye devam ediyor. Kardeşlerim dizisiyle tanınan güzel oyuncu, yeni dizisinde de fırtınalar estiriyor. Onu özel hayatıyla daha çok tanımak isteyenler için küçüklüğünden bazı görüntülere ulaştık. Zamanında Karadayı dizisinde oynayan Coşkun, meğer küçücük bir kızmış! İşte o anlar...

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ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı ekranlarda fırtınalar estiriyor. Su Burcu Yazgı Coşkun, oyunculuğu ile göz dolduruyor.

ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı ekranlarda fırtınalar estiriyor. Su Burcu Yazgı Coşkun, oyunculuğu ile göz dolduruyor.

Coşkun, oyunculuk kariyerine Demet Özdemir, Ekin Koç, Burak Can ve Berk Cankat ile birlikte rol aldığı popüler fantastik dizi Sana Bir Sır Vereceğim ile adım atmıştı. Kuzgun, Aşk Yeniden, Karadayı ve Kırmızı Oda gibi yapımlarda da izleyiciyle buluştu. Ancak geniş kitleler tarafından asıl çıkışını Kardeşlerim dizisindeki başrolüyle yaptı.

Şimdilerde Bir Gece Masalı'nda Burak Deniz ile oynayan Coşkun, oyunculuğu ile çok konuşuluyor.

Şimdilerde Bir Gece Masalı'nda Burak Deniz ile oynayan Coşkun, oyunculuğu ile çok konuşuluyor.

Her yeni bölümü olay olan dizide Coşkun, sık sık sosyal medyanın gündemine yerleşiyor. Güzel oyuncu partneri Burak Deniz ile de çok yakıştırılıyor. Ancak bu partnerlik işten ötede değil.

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan Coşkun'un özel hayatı da merak konusu.

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan Coşkun'un özel hayatı da merak konusu.

Sizler için 19 yaşında olan genç yıldızın küçüklüğüne gittik. 2012 yılında ekranların tozunu attıran bir diğer dizisi Karadayı ile ekrana çıkmıştı. Güzel oyuncu o dönem sadece 6 yaşındaymış.

Minicik bir kız çocuğuyken oyuncu olan Coşkun'un o zamanlardan çok başarılı olacağı belliymiş.

Minicik bir kız çocuğuyken oyuncu olan Coşkun'un o zamanlardan çok başarılı olacağı belliymiş.

Karadayı'da usta oyuncu Çetin Tekindor, Kenan İmirzalioğlu ve Bergüzar Korel ile rol alan Coşkun, katıldığı bir magazin programında adından söz ettirmiş. Jestleri ve mimikleriyle gülümseten, ufacıkken yaptığı açıklamalarla takdir toplayan Coşkun'a şimdi bakınca içimizden ekranların aranan ismi olacağı çoktan belliymiş, demek geliyor.

Gelin, o yıllara gidelim. Güzel oyuncunun küçüklük hali içimizi ısıtsın👇🏻 Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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