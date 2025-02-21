Bir Gece Masalı'nın Yıldızı Su Burcu Yazgı Coșkun Karadayı Dizisinde Oynarken Minicikmiş!
Bir Gece Masalı'nın Yıldızı Su Burcu Yazgı Coșkun Karadayı Dizisinde Oynarken Minicikmiş!
ATV'de yayınlanan Bir Gece Masalı'nda Burak Deniz'in partneri olan Su Burcu Yazgı Coşkun, hepimizi oyunculuğu ile etkilemeye devam ediyor. Kardeşlerim dizisiyle tanınan güzel oyuncu, yeni dizisinde de fırtınalar estiriyor. Onu özel hayatıyla daha çok tanımak isteyenler için küçüklüğünden bazı görüntülere ulaştık. Zamanında Karadayı dizisinde oynayan Coşkun, meğer küçücük bir kızmış! İşte o anlar...
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ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı ekranlarda fırtınalar estiriyor. Su Burcu Yazgı Coşkun, oyunculuğu ile göz dolduruyor.
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Şimdilerde Bir Gece Masalı'nda Burak Deniz ile oynayan Coşkun, oyunculuğu ile çok konuşuluyor.
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan Coşkun'un özel hayatı da merak konusu.
Minicik bir kız çocuğuyken oyuncu olan Coşkun'un o zamanlardan çok başarılı olacağı belliymiş.
Gelin, o yıllara gidelim. Güzel oyuncunun küçüklük hali içimizi ısıtsın👇🏻 Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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