Bir Gece Masalı'nın Yıldızı Su Burcu Yazgı Coșkun Karadayı Dizisinde Oynarken Minicikmiş!

ATV'de yayınlanan Bir Gece Masalı'nda Burak Deniz'in partneri olan Su Burcu Yazgı Coşkun, hepimizi oyunculuğu ile etkilemeye devam ediyor. Kardeşlerim dizisiyle tanınan güzel oyuncu, yeni dizisinde de fırtınalar estiriyor. Onu özel hayatıyla daha çok tanımak isteyenler için küçüklüğünden bazı görüntülere ulaştık. Zamanında Karadayı dizisinde oynayan Coşkun, meğer küçücük bir kızmış! İşte o anlar...