Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalyan Şef Danilo Zanna'ya Turkuaz Kart Verdi

Turkuaz Kart, Türkiye’de yabancılara verilen özel bir statüdür ve sahibine süresiz oturma ve çalışma hakkı tanır. Bu kart, Türkiye’ye yatırım yapan, ekonomiye katkıda bulunan, bilim, sanat, spor veya iş dünyasında öne çıkan yabancılara verilir. Turkuaz Kart sahipleri, Türkiye’de resmi olarak kalabilir, çalışabilir ve iş kurabilir; aynı zamanda bazı kamu hizmetlerinden de yararlanabilir. Bu uygulama, Türkiye’nin yetenekli ve katkı sağlayacak yabancıları ülkeye çekmeyi amaçlayan bir programıdır.