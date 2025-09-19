onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalyan Şef Danilo Zanna'ya Turkuaz Kart Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalyan Şef Danilo Zanna'ya Turkuaz Kart Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.09.2025 - 19:39

İtalyan şef Danilo Zanna, Türkiye’de uzun yıllardır faaliyet gösteren ve Türk mutfağı ile kültürünü harmanlayarak tanıtan bir isim. Türkiye’ye kazandırdığı restoranlar, aşçılık projeleri ve mutfak eğitimleriyle ülkemizde kendini “bizden biri” olarak kabul ettirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danilo’nun ekonomiye ve gastronomi dünyasına sağladığı katkılar nedeniyle ona Turkuaz Kart vererek süresiz oturma ve çalışma hakkı tanıdı.

Danilo'ya kartını Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Türkiye Yüzyılı’nda Kooperatiflerimizle Büyüyoruz” temalı Türkiye Kooperatifler Buluşması’na katıldı. Etkinlikte 2025-2029 dönemi için hazırlanmış Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı tanıtıldı. Erdoğan, program kapsamında İtalyan şef Danilo Zanna ile bir araya gelirken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da törene katıldı.

Şef Danilo Zanna'ya büyük onur...

Şef Danilo Zanna'ya büyük onur...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomisine ve gastronomi sektörüne sağladığı katkılar nedeniyle İtalyan şef Danilo Zanna’ya Turkuaz Kart verdi. Bu özel kart sayesinde Danilo, Türkiye’de süresiz oturma ve çalışma hakkına sahip olacak.

Turkuaz Kart nedir?

Turkuaz Kart nedir?

Turkuaz Kart, Türkiye’de yabancılara verilen özel bir statüdür ve sahibine süresiz oturma ve çalışma hakkı tanır. Bu kart, Türkiye’ye yatırım yapan, ekonomiye katkıda bulunan, bilim, sanat, spor veya iş dünyasında öne çıkan yabancılara verilir. Turkuaz Kart sahipleri, Türkiye’de resmi olarak kalabilir, çalışabilir ve iş kurabilir; aynı zamanda bazı kamu hizmetlerinden de yararlanabilir. Bu uygulama, Türkiye’nin yetenekli ve katkı sağlayacak yabancıları ülkeye çekmeyi amaçlayan bir programıdır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın