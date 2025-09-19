Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalyan Şef Danilo Zanna'ya Turkuaz Kart Verdi
İtalyan şef Danilo Zanna, Türkiye’de uzun yıllardır faaliyet gösteren ve Türk mutfağı ile kültürünü harmanlayarak tanıtan bir isim. Türkiye’ye kazandırdığı restoranlar, aşçılık projeleri ve mutfak eğitimleriyle ülkemizde kendini “bizden biri” olarak kabul ettirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danilo’nun ekonomiye ve gastronomi dünyasına sağladığı katkılar nedeniyle ona Turkuaz Kart vererek süresiz oturma ve çalışma hakkı tanıdı.
Danilo'ya kartını Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'ne katıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şef Danilo Zanna'ya büyük onur...
Turkuaz Kart nedir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın