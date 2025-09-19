onedio
AKP’de Neler Oluyor? Son İki Günde Beş AKP İl Başkanı İstifa Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.09.2025 - 16:56

Son iki günde AKP'de istifalar art arda geldi. 4 il başkanı görevden ayrıldığını duyurdu. AKP'de yaşanan istifalar 'AKP'de neler oluyor?' sorusunu doğurdu.  Peki kim, neden istifa etti? İşte detaylar...

Son iki günde beş il başkanı AKP'den istifa etti.

AKP'de iki günde beş il başkanı görevinden istifa etti. 19 Eylül Cuma günü ise Kırıkkale’de AKP’li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, gözaltına aldı. Yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Peki, AKP'de neler oluyor? Son günlerde yaşanan istifalar bu soruyu gündeme getirdi.

Son iki günde AKP'den istifa eden isimler şöyle:

  • Muğla İl Başkanı Haluk Laçin: Geçen yıl göreve gelen AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, yaptığı yazılı basın açıklaması ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.

  • Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım: Oğlunun uyuşturucu kullandığı videosu ortaya çıkan Yıldırım, tepki çeken bu görüntülerin ardından istifa etti. Yıldırım, istifasını 'Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile 6 yıldır yürütmekte olduğum AK Parti Elazığ İl Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa etmiş bulunuyorum' sözleriyle duyurdu.

  • Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan: Makamların geçici olduğunu, bugüne kadar büyük bir onur ve sorumluluk bilinciyle yürüttüğü AK Parti İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini belirtti.

  • Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir: Görevinden ayrıldığını açıklayan Özdemir, kararın kendi iradesi ve Genel Merkez’in bilgisi doğrultusunda alındığını belirtti.

  • Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk: Göktürk, babasının sağlığı nedeniyle görevi bıraktığını açıkladı.

