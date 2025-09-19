CHP 21 Eylül Olağanüstü Kurultayı Gerçekleştirecek mi? YSK Kararını Verdi!
CHP’nin 21 Eylül Pazar günü gerçekleştirmeyi planladığı olağanüstü kurultay kararı, tam kanunsuzluk iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu’na taşınmıştı. YSK kararını verdi. YSK CHP olağanüstü kurultayının iptal başvurusunu reddetti. Kurultay yapılacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP'nin 21 Eylül Pazar günü gerçekleştirmeyi planladığı olağanüstü kurultay ile ilgili YSK karar verdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın