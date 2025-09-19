onedio
CHP 21 Eylül Olağanüstü Kurultayı Gerçekleştirecek mi? YSK Kararını Verdi!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.09.2025 - 15:57

CHP’nin 21 Eylül Pazar günü gerçekleştirmeyi planladığı olağanüstü kurultay kararı, tam kanunsuzluk iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu’na taşınmıştı. YSK kararını verdi. YSK CHP olağanüstü kurultayının iptal başvurusunu reddetti. Kurultay yapılacak.

CHP'nin 21 Eylül Pazar günü gerçekleştirmeyi planladığı olağanüstü kurultay ile ilgili YSK karar verdi.

CHP’nin 21 Eylül Pazar günü gerçekleştirmeyi planladığı olağanüstü kurultay kararı, tam kanunsuzluk iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu’na taşınmıştı. YSK bugün bir toplantı gerçekleştirerek kararını verdi. 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın 'tam kanunsuzluk' nedeniyle iptaline yönelik talebin reddedildiğini açıkladı.

Öte yandan CHP’nin Olağanüstü Kurultay kararı, yapılan itirazlar nedeniyle YSK tarafından değerlendirmeye alınmıştı.

