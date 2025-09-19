onedio
AKP’li Belediye Başkanı Ahmet Sungur Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.09.2025 - 08:47 Son Güncelleme: 19.09.2025 - 10:06

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile aralarında belediye personelinin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale’deki Yahşihan Belediye Başkanı AKP’li Ahmet Sungur, bu sabah evinden gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan irtikap soruşturması çerçevesinde Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile aralarında belediye personelinin de olduğu 7 şüpheli polis ekiplerince sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Öte yandan, Kırıkkale Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 27 Mayıs'ta Yahşiyan Belediyesi eski başkanı Osman Türkyılmaz ile 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden Türkyılmaz ve iki kişi tutuklanmıştı.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
