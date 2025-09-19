Ahmet Sungur Kimdir, Kaç Yaşında? Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Neden Gözaltına Alındı?

Ahmet Sungur, 1989 yılında Yahşihan Belediyesi’nde memur olarak göreve başladı. Köy Hizmetleri bünyesinde elektrik teknikeri olarak çalışan Sungur, 2009 yılında siyasete atıldı.

İlk kez 2009 seçimlerinde Yahşihan Belediye Başkanı seçildi. Daha sonra 2014 ve 2024 yıllarında da gerçekleştirilen yerel seçimlerde de Yahşihan Belediye Başkanı seçilerek görevine devam etti.

Ahmet Sungur Hangi Partinin Belediye Başkanı?

Yahşihan Belediyesinde üç dönemdir belediye başkanlığı yapan Ahmet Sungur, AKP'nin adayı olarak seçimlere katıldı.

Ahmet Sungur'un Ailesi

2009 yılından beri Yahşihan Belediye Başkanı olarak görev yapan Ahmet Sungur, evli ve 3 çocuk babasıdır.