Ahmet Sungur Kimdir, Kaç Yaşında? Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Neden Gözaltına Alındı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.09.2025 - 10:02

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltına alındı. Belediye başkanın da aralarında bulunduğu 7 belediye personelinin gözaltına alındığı operasyonun detayları ise vatandaşlar tarafından arıştırmaya başlandı. Peki, Ahmet Sungur kimdir? Ahmet Sungur kaç yaşında aslen nereli? Yahşiyan Belediye Başkanı Ahmet Sungur neden gözaltına alındı?

İşte, detaylar...

Ahmet Sungur Kimdir?

Ahmet Sungur, 1971 yılında Yahşihan'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini memleketi Yahşihan’da tamamladı. Daha sonra lise öğrenimi için tercih ettiği Kırıkkale’de Elektronik ve Endüstriyel Otomasyon bölümünden mezun oldu. Sungur, yüksek öğrenimini de Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Otomasyon Bölümü’nde tamamladı.

Ahmet Sungur Kaç Yaşında?

1971 yılında dünyaya gelen Ahmet Sungur, 2025 yılı itibarıyla 54 yaşındadır.

Ahmet Sungur Aslen Nereli? 

Belediye Başkanı Sungur, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde dünyaya gelmiştir. Memleketi de burasıdır.

Ahmet Sungur'un Siyasi Kariyeri

Ahmet Sungur, 1989 yılında Yahşihan Belediyesi’nde memur olarak göreve başladı. Köy Hizmetleri bünyesinde elektrik teknikeri olarak çalışan Sungur, 2009 yılında siyasete atıldı. 

İlk kez 2009 seçimlerinde Yahşihan Belediye Başkanı seçildi. Daha sonra 2014 ve 2024 yıllarında da gerçekleştirilen yerel seçimlerde de Yahşihan Belediye Başkanı seçilerek görevine devam etti. 

Ahmet Sungur Hangi Partinin Belediye Başkanı? 

Yahşihan Belediyesinde üç dönemdir belediye başkanlığı yapan Ahmet Sungur, AKP'nin adayı olarak seçimlere katıldı. 

Ahmet Sungur'un Ailesi

2009 yılından beri Yahşihan Belediye Başkanı olarak görev yapan Ahmet Sungur, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Gözaltına mı Alındı? Neden?

Kırıkkale’de Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, 19 Eylül 2025 cuma günü sabah saatlerinde düzenlenen bir operasyonla evinden gözaltına alındı.

Ahmet Sungur Neden Gözaltına Alındı? 

Yahşihan Belediyesi'ne karşı yürütülen bir yolsuzluk soruşturması kapsamında, Belediye Başkanı Ahmet Sungur ve belediye personeli dahil olmak üzere 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ayrıca, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, 27 Mayıs'ta Yahşiyan Belediyesi'nin eski başkanı Osman Türkyılmaz ve 12 diğer şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan bu kişilerden Türkyılmaz ve iki kişi daha daha sonra tutuklandı.

Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
