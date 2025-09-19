Ekrem İmamoğlu'nun Siyasi Yasak da İçeren Davasında İstinaf Mahkemesi'nden Onay Geldi
İstanbul İstinaf Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen “haklardan yoksun bırakma” cezasını onadı. Mahkeme kararıyla birlikte İmamoğlu, cezanın bir parçası olarak siyasi yasak da kapsamına giren haklardan yoksun bırakılmış oldu.
İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, kararın Yargıtay aşamasına taşınacağını belirterek, “Henüz kesinleşmiş bir siyasi yasak söz konusu değil. Yargıtay yolu açık ve biz kararı temyiz edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı ve ceza aldığı "ahmak davası" istinaftan da onay aldı.
Dava yargıtaya taşınacak.
