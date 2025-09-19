onedio
Ekrem İmamoğlu'nun Siyasi Yasak da İçeren Davasında İstinaf Mahkemesi'nden Onay Geldi

Hakan Karakoca
19.09.2025 - 18:46

İstanbul İstinaf Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen “haklardan yoksun bırakma” cezasını onadı. Mahkeme kararıyla birlikte İmamoğlu, cezanın bir parçası olarak siyasi yasak da kapsamına giren haklardan yoksun bırakılmış oldu.

İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, kararın Yargıtay aşamasına taşınacağını belirterek, “Henüz kesinleşmiş bir siyasi yasak söz konusu değil. Yargıtay yolu açık ve biz kararı temyiz edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

GELİŞMELER BİRAZDAN

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı ve ceza aldığı "ahmak davası" istinaftan da onay aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davada aldığı 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası, İstinaf Mahkemesi tarafından onaylandı.

İmamoğlu, kamuoyunda “ahmak” davası olarak bilinen süreçte İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 4 yıl süreyle siyasi yasak cezasına çarptırılmıştı. İstinaf Mahkemesi, İmamoğlu’nun temyiz başvurusunu inceledi ve cezanın yanı sıra TCK’nın 53. maddesi uyarınca uygulanan haklardan yoksun bırakma ve siyasi yasağı da onayladı.

Dava yargıtaya taşınacak.

İstinaf kararının onaylanmasıyla artık dosya Yargıtay’a gönderilecek. Yargıtay da kararı onarsa İmamoğlu’nun siyasi yasağı kesinleşecek.

İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat 'Yargıtay yolu açık henüz kesinleşen bir siyasi yasak yok. Biz kararı temyiz edeceğiz.' dedi.

