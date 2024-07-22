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Menzil'in Haremlik-Selamlık Uygulaması: Adıyaman'da Otobüs Durakları Kadın-Erkek Olarak Ayrıldı!

Menzil'in Haremlik-Selamlık Uygulaması: Adıyaman'da Otobüs Durakları Kadın-Erkek Olarak Ayrıldı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.07.2024 - 13:40

Adıyaman'da Menzil tarikatının köyünde otobüs duraklarının kadın-erkek şeklinde ayrıldığı iddiası gündem oldu. İddiaya göre ayrıca kadınlar otobüslere de ayrı kapılardan bindiriliyor. 

Kaynak: Sözcü

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Menzil tarikatı, son dönemde sahip olduğu mal varlığı ve kamu kurumlarında kadrolaştığı iddialarıyla sık sık muhalif basında haber oluyor.

Menzil tarikatı, son dönemde sahip olduğu mal varlığı ve kamu kurumlarında kadrolaştığı iddialarıyla sık sık muhalif basında haber oluyor.
cdnuploads.aa.com.tr

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Menzil tarikatının bulunduğu köyden gelen bir haber ise sosyal medyada bir anda gündem oldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Menzil tarikatının bulunduğu köyden gelen bir haber ise sosyal medyada bir anda gündem oldu.

Sözcü'nün aktardığına göre, menzil tarikatının bulunduğu köyde, otobüs durakları “kadın” ve “erkek” olarak ayrıldı. Ayrıca kadınların otobüse ayrı kapıdan bindiği belirtiliyor.

Sözcü'nün aktardığına göre, menzil tarikatının bulunduğu köyde, otobüs durakları “kadın” ve “erkek” olarak ayrıldı. Ayrıca kadınların otobüse ayrı kapıdan bindiği belirtiliyor.

Kaynak

Skandal uygulamaya tepki gösteren CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan şunları söyledi: 👇

Skandal uygulamaya tepki gösteren CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan şunları söyledi: 👇

'Buradaki otobüs duraklarının kadın-erkek diye ayrılmasındaki asıl hedef kadındır, tahakküm kurulmak istenen kadındır. Bu tarikat anlayışı devletin her kurumuna nüfuz etmiş. Özel idaresinde de vardır, Sağlık Bakanlığı'nda da vardır. Özel idareyi direk suçlamıyorum ama bunun anayasal, hukuk çerçevesinde baktığımızda kesinlikle kanunlarımıza ters bu uygulamaya hukukun el atması lazım.'

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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