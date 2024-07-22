Menzil'in Haremlik-Selamlık Uygulaması: Adıyaman'da Otobüs Durakları Kadın-Erkek Olarak Ayrıldı!

'Buradaki otobüs duraklarının kadın-erkek diye ayrılmasındaki asıl hedef kadındır, tahakküm kurulmak istenen kadındır. Bu tarikat anlayışı devletin her kurumuna nüfuz etmiş. Özel idaresinde de vardır, Sağlık Bakanlığı'nda da vardır. Özel idareyi direk suçlamıyorum ama bunun anayasal, hukuk çerçevesinde baktığımızda kesinlikle kanunlarımıza ters bu uygulamaya hukukun el atması lazım.'

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