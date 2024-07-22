Menzil'in Haremlik-Selamlık Uygulaması: Adıyaman'da Otobüs Durakları Kadın-Erkek Olarak Ayrıldı!
Menzil'in Haremlik-Selamlık Uygulaması: Adıyaman'da Otobüs Durakları Kadın-Erkek Olarak Ayrıldı!
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Menzil tarikatı, son dönemde sahip olduğu mal varlığı ve kamu kurumlarında kadrolaştığı iddialarıyla sık sık muhalif basında haber oluyor.
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Menzil tarikatının bulunduğu köyden gelen bir haber ise sosyal medyada bir anda gündem oldu.
Sözcü'nün aktardığına göre, menzil tarikatının bulunduğu köyde, otobüs durakları “kadın” ve “erkek” olarak ayrıldı. Ayrıca kadınların otobüse ayrı kapıdan bindiği belirtiliyor.
Skandal uygulamaya tepki gösteren CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan şunları söyledi: 👇
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