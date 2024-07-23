Fatih Altaylı ile Erdoğan'ın Eski Metin Yazarı Aydın Ünal Arasında 'Suriyeli' Kavgası!
Fatih Altaylı ile Erdoğan'ın Eski Metin Yazarı Aydın Ünal Arasında 'Suriyeli' Kavgası!
Bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma metinlerini de hazırlayan Aydın Ünal'la gazeteci Fatih Altaylı arasındaki 'Suriyeli' kavgası büyüyor.
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Bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma metinlerini de hazırlayan Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, "Suriyeli misafirler Türkiye’ye yük değil, tam tersine yük alıyorlar. Müslüman bir Suriyeli, Türk olduğunu iddia eden bir ateistten daha fazla bizdendir" sözleriyle gündem olmuştu.
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Gazeteci Fatih Altaylı, Aydın Ünal'a "İslam yokken Türklük yok muydu? O kadar meraklıysan defol git Suriye’ye. Türklük din değil, ırk ve his meselesidir. Aydın Ünal kendini Türk hissetmeyebilir. Bu, Türklük için bir kayıp değil.” sözleriyle yanıt vermişti.
Aydın Ünal, Fatih Altaylı'nın bu yanıtına ise oldukça sert bir karşılık verdi. Altaylı'nın geçmiş dönemde kendisi dahil Cumhurbaşkanı danışmanlarına 'yalakalık' yaptığını ve kaynakları kesildikten sonra muhalif olduğunu iddia etti.
Aydın Ünal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca, "Türklüğü savunmak Altaylı’ya kaldıysa vay Türk’ün haline" ifadelerini kullandı.
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