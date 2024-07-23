Ünlü Komedyen Doğu Demirkol, TÜGVA Kampına Katıldı, Ok Attı!
Ünlü Komedyen Doğu Demirkol, TÜGVA Kampına Katıldı, Ok Attı!
23.07.2024 - 11:41
Ünlü komedyen Doğu Demirkol, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)'nın kampına katıldı.
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Ünlü komedyen Doğu Demirkol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)'nın kampına katıldı.
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Demirkol'un görüntülerini TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci kendi Twitter hesabından paylaştı. Beşinci görüntülere, "TÜGVA Lise DoğaKampı'nda gençlik rüzgarı Doğu Demirkol ile esmeye devam ediyor! Gençlik burada, heyecan burada!" notunu düştü.
Görüntülerde Doğu Demirkol'un TÜGVA kampında ok attığı ve konuşma yaptığı anlardan kesitler yer alıyor.
TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci'nin Doğu Demirkol paylaşımı 👇
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