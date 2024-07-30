Sokak Hayvanları Yasası'nın Geçmesine Twitter'da Gelen Tepkiler
Sokak Hayvanları Yasası'nın Geçmesine Twitter'da Gelen Tepkiler
Tartışmalı sokak hayvanları düzenlemesi gece saatlerinde TBMM'den geçti. Sokak hayvanlarına ötanazinin önünü açacağı düşünülen Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilmesine sosyal medyadan yüksek sesli itirazlar geldi.
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Uğur Dündar Cumhur İttifakı'nın bu pozunu eleştirdi.
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Yasa 275 kabul oyuyla geçti.
Yasadan fazlası olduğunu düşünenler de vardı.
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Özgür Demirtaş lobi söylemlerine böyle itiraz etti.
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Meclisteki selfie de konuşuldu.
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e tamamda bu akpye tüm ülkeyi teslim eden halk değil miydi? neden herkes tek adama herşeyi teslim ederken ses çıkarmadı, erdoğana tüm ülkeyi vermiştiniz
Herkes değil
mecliste gülerek poz veren sakallı belediye başkanının osmanlı sarayı gibi dekor yapılan makam odası için bayıldım ya diye bağıran görgüsüz bahadır yenişehir... Devamını Gör
Yasayı geri cekmek istemediler üstüne bir de alkıs tutacak vicdanın kırintısı olmayan insancıklar var!