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Sokak Hayvanları Yasası'nın Geçmesine Twitter'da Gelen Tepkiler

Sokak Hayvanları Yasası'nın Geçmesine Twitter'da Gelen Tepkiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
30.07.2024 - 12:41

Tartışmalı sokak hayvanları düzenlemesi gece saatlerinde TBMM'den geçti. Sokak hayvanlarına ötanazinin önünü açacağı düşünülen Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilmesine sosyal medyadan yüksek sesli itirazlar geldi.

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Uğur Dündar Cumhur İttifakı'nın bu pozunu eleştirdi.

Uğur Dündar Cumhur İttifakı'nın bu pozunu eleştirdi.
twitter.com

Yasa 275 kabul oyuyla geçti.

Yasa 275 kabul oyuyla geçti.
twitter.com

Yasadan fazlası olduğunu düşünenler de vardı.

Yasadan fazlası olduğunu düşünenler de vardı.
twitter.com

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twitter.com

Özgür Demirtaş lobi söylemlerine böyle itiraz etti.

Özgür Demirtaş lobi söylemlerine böyle itiraz etti.
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twitter.com

Meclisteki selfie de konuşuldu.

Meclisteki selfie de konuşuldu.
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

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twitter.com
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elissa el nur khoury

e tamamda bu akpye tüm ülkeyi teslim eden halk değil miydi? neden herkes tek adama herşeyi teslim ederken ses çıkarmadı, erdoğana tüm ülkeyi vermiştiniz

Osman Elmallı

mecliste gülerek poz veren sakallı belediye başkanının osmanlı sarayı gibi dekor yapılan makam odası için bayıldım ya diye bağıran görgüsüz bahadır yenişehir... Devamını Gör

Seremoni

Yasayı geri cekmek istemediler üstüne bir de alkıs tutacak vicdanın kırintısı olmayan insancıklar var!