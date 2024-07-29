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Fatih Altaylı Sokak Hayvanları İçin “Evinde Beslesinler O Zaman” Diyenlere Cevap Verdi

Fatih Altaylı Sokak Hayvanları İçin “Evinde Beslesinler O Zaman” Diyenlere Cevap Verdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
29.07.2024 - 14:58

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Sokak köpeklerinin uyutulması hakkında yapılan yasa tasarısının tartışmaları devam ediyor. Son günlerde yaşanan bir gelişme ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yasayı desteklemeyenler için “Evinde beslesin o zaman” sözlerini dile getirmesi.

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Fatih Altaylı da bu sözleri ele alarak hemfikir olmadığını “Göçmenleri savunanlar da alıp evinde beslesin o zaman.” sözleriyle ifade etti.

Fatih Altaylı da bu sözleri ele alarak hemfikir olmadığını “Göçmenleri savunanlar da alıp evinde beslesin o zaman.” sözleriyle ifade etti.

“Bir şeyi savunmak illa alıp onu evinde beslemek anlamına mı geliyor?” cümlesini de ekledi.

“Bir şeyi savunmak illa alıp onu evinde beslemek anlamına mı geliyor?” cümlesini de ekledi.

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