Fatih Altaylı Sokak Hayvanları İçin “Evinde Beslesinler O Zaman” Diyenlere Cevap Verdi

Sokak köpeklerinin uyutulması hakkında yapılan yasa tasarısının tartışmaları devam ediyor. Son günlerde yaşanan bir gelişme ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yasayı desteklemeyenler için “Evinde beslesin o zaman” sözlerini dile getirmesi.
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Fatih Altaylı da bu sözleri ele alarak hemfikir olmadığını “Göçmenleri savunanlar da alıp evinde beslesin o zaman.” sözleriyle ifade etti.
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“Bir şeyi savunmak illa alıp onu evinde beslemek anlamına mı geliyor?” cümlesini de ekledi.
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